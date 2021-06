“J’aurais aimé être porte-drapeau, j’ai des mérites, mais ça ne s’est pas fait”

03/06/2021 à 16:34 CEST

Lidia Valentin, championne olympique d’haltérophilie à Londres 2012, a déclaré à . que “le plus important pour les Jeux, c’est de ne pas se mettre la pression car tu joues tout le travail des années en une heure et demie de compétition” et assuré que, Avec trois médailles dans trois épreuves olympiques, elle a mérité le mérite d’être porte-drapeau, ce qu’elle aurait aimé “mais cela ne s’est pas produit”.

L’athlète berciana Lidia valentin (Ponferrada, León; 1985) accumule des titres et des médailles dans des championnats internationaux, parmi lesquels un Or olympique (Londres 2012), une d’argent (Pékin 2008) et une de bronze (Rio de Janeiro 2016) dans deux Jeux auxquels il espère ajouter une nouvelle médaille cette année à Tokyo.

« J’aspire au podium olympique. Je rêve de ça, c’est pourquoi je m’entraîne et ce qui me donne envie de continuer », a déclaré Lidia, qui malgré le passage des années ne perd pas un brin d’ambition pour continuer à marquer l’histoire du sport.

“J’ai trois médailles mais chaque jeux est très différent. Les rivaux n’ont rien à voir là-dedans et je ne suis pas le même athlète qu’en 2008. Ce que vous avez accompli est là, c’est l’histoire de mon pays, mais je ne me concentre pas tellement sur l’obtention d’un poste spécifique. Evidemment je veux gagner mais c’est un chemin. J’aime ce que je fais et toute la préparation se verra avec le résultat”, a-t-il déclaré.

“Le plus important est d’apprécier le processus et la compétition et de ne pas vous forcer à donner le meilleur de vous-même. À ce jour, je ne ressens pas de pression mais dès que les Jeux arrivent et que nous y sommes, oui. Défendre son pays est la meilleure chose mais c’est du sport et dans le sport un plus un n’est pas deux. Je vais profiter des Jeux et je vais me donner à 200% dans la compétition. Il n’y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que vous avez tout donné”, a-t-il déclaré.

Après le report de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, “avoir les Jeux est une chose très positive pour tout le sport mondial”.

“La dernière ligne droite reste, la chose la plus importante, et ces séances d’entraînement qui vont donner beaucoup d’informations pour voir comment y arriver”, a déclaré Lidia, l’une des athlètes les plus âgées du circuit.

“L’expérience et l’ancienneté joueront toujours en faveur mais aussi le fait de débuter avec cette faim joue aussi en faveur de l’athlète. Au niveau de la gestion émotionnelle et de la patience, plus votre carrière est longue, plus votre capacité à faire face à certains problèmes est grande. “il ajouta.

L’un des aspects qui marquera les Jeux de Tokyo est l’absence de public et de touristes étrangers dans les tribunes des sites ou sur les circuits de compétition.

“Ils seront différents de la normale car cette pandémie n’est pas normale non plus. Vous ne pouvez pas penser que s’il n’y a pas de public, il n’y a pas de motivation. Il y a ce qu’il y a”, a-t-il souligné.

“Les Jeux sont l’événement que vous préparez depuis longtemps et je sais que je joue le tout en une heure et demie. En le réduisant encore je le joue en trois mouvements de départ et les deux temps sont des secondes. N’importe quelle histoire peut vous jouer un tour et c’est pourquoi Il est important de profiter de cette heure et demie, de l’échauffement, de la stratégie et de vouloir montrer ce que vous valez “, a déclaré Valentin, lors d’une cérémonie organisée au Comité olympique espagnol.

Pour finaliser la préparation des Jeux de Tokyo, Lidia Valentin se rendra sur une île en Russie pendant trois semaines avant de pouvoir entrer au Japon en raison de protocoles de sécurité.

“L’important est de finaliser les détails. Tout est orienté vers ces gestes techniques et développer votre capacité technique en vitesse, force et coordination”, a-t-il déclaré.

L’un des rêves de Lidia Valentin pour ces Jeux de Tokyo était d’être le porte-drapeau de l’équipe olympique espagnole mais le COE a décidé de nommer le canoéiste Saul Craviotto et le nageur Mireia Belmonte.

“J’aurais adoré être moi parce que J’ai fait des mérites avec trois médailles en trois Jeux mais cela ne s’est pas produit et je suis content pour eux. Mireia est une grande athlète, elle a quatre médailles en deux Jeux et Saúl a quatre médailles et est une athlète impeccable. Les deux sont très valables, c’est pourquoi je ne réfléchis pas beaucoup à cette question », a-t-il conclu.