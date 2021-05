J’aurais aimé que mon iPhone ait cette fonctionnalité de sécurité impressionnante sur tous les Android – .

iOS 14.5 a été l’une des mises à jour les plus importantes de la mémoire récente du logiciel d’exploitation mobile d’Apple qui alimente plus d’un milliard d’appareils iPhone actifs dans le monde, de sorte que même les utilisateurs qui ne suivent pas de trop près l’actualité technologique paient sans aucun doute beaucoup. plus d’attention à cette version iOS par rapport aux mises à jour précédentes. C’est en partie le résultat de la dispute continue entre Apple et Facebook, qui a abouti au nouveau paramètre iPhone qui permet aux utilisateurs de dire à des services comme Facebook de ne pas les suivre à travers les différentes applications qu’ils utilisent (ce qui est, bien sûr, au cœur de Facebook. modèle d’affaires). Et garçon, les utilisateurs affluent-ils en masse vers ce nouveau cadre, dans le processus qui répond aux pires craintes des annonceurs – les données analytiques publiées ces derniers jours indiquent que les utilisateurs aux États-Unis ont choisi de se désengager de ce type de comportement suivi de 96% des temps, maintenant qu’ils ont le choix après la sortie d’iOS 14.5.

Bien sûr, cette nouvelle version du logiciel contient beaucoup plus de choses, y compris tout, des nouveaux caractères emoji au ré-étalonnage des rapports sur l’état de la batterie, la prise en charge d’AirTag et les nouvelles voix Siri, pour ne citer que quelques exemples. Mais cela ne veut en aucun cas suggérer qu’il n’y a pas encore de place pour de nouveaux ajouts à iOS, dont au moins l’un devrait sans doute être transféré d’Android.

Si vous avez déjà dû remettre votre iPhone à quelqu’un pour qu’il puisse consulter une image ou lire quelque chose que vous vouliez qu’il voie, vous êtes peut-être déjà à bord avec cette idée sans même vous en rendre compte. Au moins un écrivain a appelé les iPhones à adopter cette fonctionnalité Android dont de nombreux utilisateurs d’iPhone ne sont probablement pas au courant – c’est la fonctionnalité ingénieuse qu’Android a ajoutée pour les utilisateurs qui souhaitent laisser quelqu’un tenir ou utiliser leur appareil brièvement, tout en conservant leurs informations sont sûres et sécurisées.

C’est une sorte de mode invité, qui crée un compte temporaire sur l’appareil Android de l’utilisateur. Comme l’explique Google, «Un profil d’invité est destiné à une personne qui utilise votre téléphone pendant une courte période. Comme un utilisateur, le profil d’invité dispose de son propre espace sur l’appareil, mais il est plus facile de supprimer cet espace lorsqu’un invité en a terminé avec l’appareil. »

Être capable d’activer rapidement cela pour un utilisateur d’iPhone qui doit remettre temporairement son appareil à quelqu’un – disons simplement qu’il existe plusieurs scénarios imaginables où une fonctionnalité comme celle-ci pourrait être utile. Tous ne valent pas forcément la peine de s’inquiéter, aussi ennuyeux soient-ils.

Par exemple, il y a un aspect de la feuille de partage iOS qui m’a toujours ennuyé, la feuille de partage étant le volet de la fenêtre qui apparaît lorsque vous appuyez sur l’icône qui vous permet de partager un élément de contenu. Supposons que vous vous trouviez sur une page Web particulière et que vous souhaitiez la partager par e-mail avec quelqu’un. Appuyez sur l’icône de partage et la feuille de partage apparaît, ainsi que des options qui incluent l’icône AirDrop ainsi que des icônes pour d’autres applications telles que Gmail et Facebook Messenger. Alors faites tous les contacts avec lesquels vous avez récemment communiqué, même s’ils ne sont que ponctuels et que vous n’avez aucun intérêt à communiquer à nouveau avec eux. Un appui rapide de quelqu’un avec qui vous avez partagé votre appareil pourrait facilement afficher une liste des personnes avec lesquelles vous avez récemment été en contact, ce qui n’est pas toujours quelque chose que vous voudrez peut-être diffuser largement. Ceci, encore une fois, est la raison pour laquelle un mode invité quelconque serait utile.

Si vous souhaitez configurer le mode Invité sur un appareil Android que vous possédez, consultez cet article de Lifehacker pour savoir comment procéder.

