J’aurais aimé que The Legend of Zelda: Breath of the Wild ait moins d’enjeux

Les jeux en monde ouvert ont eu une relation tendue en essayant d’équilibrer leur récit principal avec tout le contenu supplémentaire que l’on trouve dans ces mondes depuis leur création. C’est quelque chose auquel je me suis habitué, honnêtement. Je ne joue pas à Skyrim pour tuer le dragon d’os ou quoi que ce soit sur l’histoire réelle de ce jeu. Je le joue pour déconner dans un monde fantastique géant où je peux avoir plusieurs professions et aucune facture réelle. Mais la tension entre le récit et les aventures en monde ouvert m’a marqué d’une manière que je ne pouvais pas ignorer dans Breath of the Wild.

À partir du moment où vous vous réveillez, Link a juste la liberté d’explorer. Sans souvenirs ni responsabilités, le monde est son huître. Sa nature gentille et curieuse l’amène à aider les gens et à résoudre les problèmes de manière organique, mais tout s’effondre une fois que les véritables enjeux du jeu sont révélés.

Alors que Breath of the Wild va avec le trope fantastique de devoir sauver le monde d’un mal plus grand qui menace l’existence elle-même, contrairement à Dragonborn, Link a quelqu’un qui l’attend directement. En plus de la menace plus large que présente Ganon, Zelda se bat littéralement pour sa vie à chaque instant où Link traverse Hyrule.

Avec cette connaissance, prendre le temps d’apprivoiser le cheval parfait ou de découvrir la prochaine graine de Korok me fait en quelque sorte me sentir coupable plutôt qu’enchanté. L’entraînement et la préparation sont une chose lorsque l’on affronte une série d’ennemis puissants, mais se livrer à certains des plus petits plaisirs du jeu semble égoïste alors que la princesse tient toujours après plus d’un siècle de combats.

Ce qui est décevant, car le monde de Breath of the Wild’s Hyrule est un monde dans lequel j’aimerais passer de longues périodes de temps. De la pêche à la cuisine, en passant par la simple découverte de ce qui se trouve juste au-dessus de cette prochaine colline, il y a tellement de choses simples tranche de bonté de vie à trouver en errant en tant que Link. Je veux pouvoir m’y adonner sans savoir que mon retard fait souffrir quelqu’un plus longtemps que nécessaire, ou que tout cela ne fait que mener au prochain combat contre le grand boss.

Cela semble probablement contre-intuitif par rapport à ce qu’est un jeu Legend of Zelda. Après tout, ces jeux consistent à être un petit garçon qui saisit l’occasion de sauver le monde encore et encore. Mais Breath of the Wild a déjà joué avec la formule LoZ de manière significative, supprimant les temples emblématiques au profit de sanctuaires et propulsant Link dans la plus grande carte qu’il ait jamais pu explorer. Pourquoi ne pas aller plus loin ?

Link a sauvé le monde de manière grandiose tant de fois, pourquoi ne pas le laisser, lui et Zelda, penser un peu plus petit ? Il y a tellement de gens dans cette version d’Hyrule à rencontrer et à aider, ce serait bien de voir le cadre de ce à quoi ressemble la sauvegarde de ce monde post-post-apocalyptique passer à une plus petite échelle.

Au lieu d’abattre Ganon pour la énième fois, je pense que j’aurais plutôt vu Link rassembler ses souvenirs tout en aidant ces personnes à construire quelque chose de nouveau à partir des os du passé. Plutôt que de continuer ce cycle, j’aimerais voir un avenir pour Link et Zelda où ils peuvent trouver la beauté dans ce qui reste et aider à créer la suite ensemble. Les ténèbres planeront toujours sur le monde dans lequel nous habitons, mais ce sont tout autant les petits actes axés sur la communauté que les grands et les plus spectaculaires qui aident à le tenir à distance.

