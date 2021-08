“J’aurais aimé voir Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi”, déclare Thomas Müller du Bayern Munich

in

La fenêtre de transfert estivale de 2021 restera sûrement l’une des périodes les plus mémorables qui a vu les icônes du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo passer à de nouveaux clubs.

Récemment, le vice-capitaine du Bayern Munich Thomas Müller a été invité à donner son avis sur les transferts de deux des joueurs les plus éminents de la planète. Après avoir eu affaire à Manchester City pendant une brève période, le retour de Ronaldo dans son ancien club, Manchester United, a suscité beaucoup d’approbation et d’euphorie parmi les fans de Premier League. Les adeptes de Messi étaient également ravis de voir l’Argentin enfin entouré d’une équipe du Paris Saint-Germain étoilée qui pourrait l’aider à exploiter son véritable potentiel.

S’exprimant après la victoire 5-0 des Bavarois sur le Hertha BSC, Müller a révélé qu’il aurait préféré voir Ronaldo unir ses forces avec Messi au PSG.

« Si Kylian Mbappé va toujours [from PSG], alors j’aurais aimé voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer ensemble », a déclaré le joueur de 31 ans à Sky (tel que capturé par Bild). “Bien sûr, cela allait être un mélange très intéressant, aussi pour moi, parce que vous aimez le football.”

Plus tard, Der Raumdeuter a analysé comment l’attaque du PSG se déclencherait avec Ronaldo faisant équipe avec Neymar et Messi. “Vous avez besoin de joueurs qui sont bons avec le ballon et de ceux qui sont bons avec le ballon”, a-t-il expliqué. «Cristiano est devenu un joueur de finition très fort. Il n’a pas du tout besoin du ballon en profondeur.

Pour Müller, la perspective que Messi et Neymar interagissent avec Ronaldo “aurait été attrayante” à regarder.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait souhaité voir Ronaldo sous un maillot du Bayern, Müller a répondu – “Bien sûr, nous avons notre joueur de finition à Lewy et bien sûr, vous devez avoir un bon mélange.”