30/08/2021 à 17h04 CEST

En l’absence d’un peu plus de 24 heures pour que le marché des transferts se termine, l’actualité sportive continue de faire parler les gens. Après l’arrivée de Messi dans la capitale française et le retour inattendu de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, toujours l’avenir de Mbappé reste à résoudre, dont le départ du PSG n’est qu’une question de temps.

Mbappé a réitéré son désir de quitter le club, et son avenir se rapproche chaque jour du Real Madrid. L’attaquant français a rejeté la dernière proposition de renouvellement du Paris Saint Germain. Même s’il reste à savoir s’il quittera le groupe cette saison ou la suivante. Mais après un été mouvementé, sa percée en Liga dans les prochains jours semble encore probable. Même la coexistence de Messi et Cristino en France a fait l’objet de rumeurs.

C’est précisément ce dont l’attaquant du Bayern Munich Thomas Müller a parlé : “Si Kylian Mbappé quitte le PSG, j’aurais aimé voir Cristiano Ronaldo et Messi jouer ensemble”, il prétendait. “Ce serait une combinaison très intéressante, surtout pour les fans. Ronaldo est devenu un attaquant très fort et Messi et Neymar pourraient jouer plus loin. ce serait très intéressant“, a-t-il conclu.