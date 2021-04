“J’aurais dû mieux gérer toute la situation” · .

George Russell s’est publiquement excusé auprès de Valtteri Bottas et de son équipe pour l’accident impliquant la paire à Imola hier, et sa réaction.

Le pilote Williams et le membre de l’équipe junior Mercedes ont férocement critiqué Bottas après que le duo a pris contact à grande vitesse lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, ce qui a entraîné un accident majeur qui a mis les deux pilotes hors de la course.

Russell, qui a été annoncé comme un remplaçant potentiel de Bottas chez Mercedes l’année prochaine, a été vu affronter son rival et tapoter le casque de Bottas après la collision.

Il a dit plus tard qu’il avait demandé à Bottas «s’il essayait de nous tuer tous les deux». Russell a également accusé Bottas d’avoir rompu un gentlemen’s agreement en se dirigeant vers sa voiture alors qu’il tirait à côté, et a suggéré que le pilote Mercedes n’aurait pas fait la même chose contre un autre rival.

Lundi, il a présenté des excuses pour ses actions sur les réseaux sociaux. «Hier n’a pas été mon jour le plus fier», a-t-il déclaré.

«Je savais que ce serait l’une de nos meilleures occasions de marquer des points cette saison et, lorsque ces points comptent autant qu’ils le sont pour nous en ce moment, vous prenez parfois des risques. Cela n’a pas payé et je dois en assumer la responsabilité.

«Ayant eu le temps de réfléchir à ce qui s’est passé par la suite, je sais que j’aurais dû mieux gérer la situation dans son ensemble. Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, les miennes ont eu raison de moi.

«Je m’excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et de tous ceux qui se sont sentis déçus par mes actions. Ce n’est pas qui je suis et j’attends plus de moi-même, car je sais que les autres attendent plus de moi.

«J’ai appris des leçons difficiles ce week-end et j’en sortirai un meilleur pilote et une meilleure personne pour l’expérience. Maintenant, c’est entièrement centré sur le Portugal et une chance de montrer ce que je suis vraiment. Merci pour tous les messages, positifs et négatifs. Ils m’aideront tous à grandir.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les deux pilotes portaient une certaine responsabilité dans la collision, mais a critiqué Russell pour avoir fait un geste «agressif» sur une voiture Mercedes. Cependant, le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, s’est rangé du côté de Russell, affirmant que Bottas ne l’avait laissé «nulle part où aller» avant le contact entre les deux.

