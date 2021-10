« J’aurais dû quitter la Formule 1 avant 2018 »

Fernando Alonso regrette d’avoir attendu 2018 pour faire son premier départ de la Formule 1 et poursuivre des défis ailleurs.

Double champion du monde, Alonso n’a pas été en mesure d’ajouter à ses titres de 2005 et 2006 lors de relais ultérieurs avec McLaren, un retour de Renault et Ferrari.

Alonso est ensuite retourné chez McLaren pour 2015, mais ce fut une période difficile qui a suivi alors que le fournisseur de moteurs de retour de l’équipe, Honda, luttait à la fois pour les performances et la fiabilité.

Au cours de ces quatre années chez McLaren, y compris la campagne 2018 à moteur Renault, Alonso n’a pas réussi à figurer sur le podium, quittant la série à la fin de cette saison.

À partir de là, Alonso a parcouru diverses catégories de sport automobile, dont l’IndyCar, le Championnat du monde d’endurance et le Rallye Dakar.

Le seul regret de sa carrière est donc qu’il aurait dû quitter la Formule 1 plus tôt.

Interrogé par L’Equipe sur ses éventuels regrets de carrière, Alonso a répondu : « Rien. Zéro regret. Zéro.

« Peut-être y en a-t-il un – que je suis parti trop tard. J’aurais dû quitter la Formule 1 plus tôt. C’est facile à dire maintenant, mais je n’aurais pas dû attendre 2018.

« J’aurais dû partir en 2015 ou 2016, deux ans plus tôt, pour essayer le Dakar et l’endurance. Je l’avais déjà en tête en 2015 mais il a mis du temps à mûrir. Peut-être trop longtemps.

Depuis ce départ de la Formule 1, des rumeurs ont circulé presque constamment sur un retour d’Alonso et elles se sont réalisées pour 2021 alors qu’il signait avec Alpine, l’équipe qui l’avait précédemment emmené à ses deux titres lorsqu’ils étaient intitulés Renault.

À l’origine, il avait prévu de revenir pour la nouvelle ère de la Formule 1 avec des voitures radicalement révisées, bien que le report de celles-ci jusqu’en 2022 ait signifié que 2021 a représenté une année préparatoire pour Alonso et Alpine.

Même s’il n’a toujours pas terminé sur le podium, Alonso apprécie beaucoup son retour mais s’est retrouvé plus d’une fois en désaccord avec les commissaires sportifs.

Il a même déclaré que la nationalité du conducteur joue un rôle dans les décisions.

Cependant, Alonso a déclaré que cette volonté de lutter contre quelque chose qu’il perçoit comme étant mauvais est loin d’être un nouveau trait.

« J’ai toujours essayé de lutter contre les injustices », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas nouveau, c’était la même chose dans le passé.

« Il y a toujours eu des incohérences en fonction des nationalités, que ce soit au niveau des sanctions ou de l’application d’une règle.

« Je me souviens quand je me battais pour le titre contre Red Bull, nous savions qu’ils avaient un aileron avant très flexible et ils ont gagné cinq ou six courses avant qu’il ne soit interdit.

« J’ai perdu le championnat en 2012 par trois points. »