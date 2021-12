« J’aurais été ce 50e vote », les candidats démocrates au Sénat critiquent Manchin

J’ai tellement de courses à couvrir avant les mi-sessions 2022 et j’ai beaucoup de grandes choses à venir pour la prochaine et pour clôturer cette année. Aujourd’hui, c’est certainement nul, mais c’est un excellent rappel pourquoi un Sénat américain à 50-50 ne fonctionne pas et pourquoi nous devons retirer le pouvoir de personnes comme le sénateur américain Joe Manchin (D. WV). La seule façon d’y parvenir est d’élargir notre majorité au Sénat américain l’année prochaine et les candidats démocrates au Sénat américain ont défendu ce point. Voici quelques e-mails que j’ai reçus aujourd’hui. Frost, du lieutenant-gouverneur John Fetterman (D. PA) qui se présente pour le siège ouvert du Sénat américain en Pennsylvanie :

(et je suis d’accord). Non seulement je voterais OUI à Build Back Better au Sénat américain, mais je voterais également OUI pour abolir l’obstruction systématique. Faites un don de 50 $ ou plus pour aider notre campagne à y parvenir.

… en plus, je voterais aussi OUI à la codification de Roe v. Wade, à l’abolition de l’obstruction systématique, à l’augmentation du salaire minimum + beaucoup plus.

Il y a quelques heures sur Fox News, le sénateur Joe Manchin a annoncé qu’il votait NON sur Build Back Better, le projet de loi transformateur sur l’investissement social et le climat sur lequel les démocrates ont travaillé toute l’année.

Ensuite, du lieutenant-gouverneur Mandela Barnes (D. WI) qui se présente contre le sénateur américain Ron Johnson (R. WI) :

Mais c’est précisément pourquoi les intérêts particuliers des entreprises feront et dépenseront tout ce qu’il faut pour le battre. Et pourquoi nous devons demander :

Plus tôt ce matin, Joe Manchin a déclaré qu'il était un « non » au projet de loi Build Back Better du président Biden… et il l'a fait sur Fox News, entre autres.

Le suivant est du représentant Tim Ryan (D. OH-13) qui se présente pour le Sénat américain ouvert dans l’Ohio :

Hé @JoeManchinWV, abandonner n’est pas une option. Les travailleurs de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale ont besoin d’une pause et c’est notre chance de la leur donner. Passons ce foutu projet de loi. – Tim Ryan (@TimRyan) 19 décembre 2021

Bonjour-

Ce n’est pas la nouvelle avec laquelle j’espérais me réveiller ce matin. Le sénateur Joe Manchin vient d’annoncer qu’il ne votera pas pour le Build Back Better Act, tuant tout espoir d’adoption de ce projet de loi historique.

Le Build Back Better Act est une bouée de sauvetage pour les familles de travailleurs à travers le pays. Il réduira les coûts des médicaments sur ordonnance et plafonnera l’insuline à 35 $. Il prolongera le crédit d’impôt pour enfants, réduira les impôts de ceux qui en ont besoin et mettra de l’argent directement dans les poches des parents. Et cela garantira que les entreprises et les 1 % les plus riches commencent à payer leur juste part.

Il est clair qu’une égalité 50-50 au Sénat n’est pas assez bonne. Si nous voulons progresser sur les questions qui comptent, nous ne pouvons pas laisser un seul sénateur nous barrer la route. Et l’Ohio est la meilleure chance que nous ayons d’élargir notre majorité.

S’il vous plaît, faites un don de 25 $ ou plus pour nous aider à changer le bleu de l’Ohio. Les analystes politiques nous ont classés comme l’une des courses les plus gagnables pour les démocrates, mais seulement si nous avons votre soutien à la base. Transformons cette colère en énergie et énergie en action.

Écoute, je n’ai pas peur de tenir tête à mon propre parti et de leur dire non quand il le faut. Mais je suis énervé que le sénateur Joe Manchin refuse de nous aider à faire franchir la ligne d’arrivée à ce projet de loi.

Nous devrions nous battre pour rendre la vie des travailleurs plus facile, pas plus difficile. C’est pourquoi les Américains nous ont élus et il est temps que nous tenions nos promesses.

Lorsque nous gagnerons cette course au Sénat, je peux vous assurer que je le ferai.

– Tim