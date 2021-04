J’aurais pu être plus haut sur la grille à Bahreïn

Yuki Tsunoda pense qu’il aurait pu se qualifier dans le top cinq du Grand Prix de Bahreïn, mais a insisté sur le fait qu’il apprendrait des erreurs qu’il a commises lors de ses débuts en Formule 1.

Le talentueux pilote japonais a regardé à la maison tout au long du week-end de course à Bahreïn et a terminé la course en neuvième position pour gagner ses premiers points en F1.

En route pour Imola pour la deuxième manche du championnat, Tsunoda et son coéquipier Pierre Gasly espèrent tirer parti du potentiel que leur voiture AlphaTauri a montré à Bahreïn.

Basée à Faenza, l’équipe ne parcourra que 18 kilomètres pour se rendre sur le célèbre circuit, et Tsunoda tient à «maximiser cet avantage» qu’il a acquis en effectuant régulièrement des tests à Imola.

«Ce ne sera pas un problème à Imola, car j’y ai beaucoup roulé et je peux donc travailler de la même manière que ce que j’ai fait à Bahreïn», a-t-il déclaré. «J’utiliserai l’expérience de la première course et j’ai déjà confiance en la voiture d’Imola.

«Je vais commencer le week-end en prenant progressivement mon rythme. Ce sera la clé, car vous ne voulez pas vous tromper en FP1 qui vous fera perdre confiance.

«Parce que nous avons roulé là-bas avant la saison, en tant qu’équipe, nous pouvons simplement nous concentrer sur les réglages de la voiture et essayer de maximiser cet avantage et nous espérons pouvoir obtenir un bon résultat. C’est important car c’est une course à domicile pour l’équipe et même pour moi, je me sens comme à la maison.

Alors que Tsunoda était généralement impressionnant à Bahreïn, il n’a pas réussi à se qualifier en Q3 après avoir choisi de rouler avec des pneus moyens pendant Q2.

Bien qu’il n’ait pas réussi sa stratégie, il insiste sur le fait que c’était la bonne décision de l’équipe.

«Lors de nos qualifications à Bahreïn, je n’ai aucun regret sur notre stratégie, car m’engager à essayer de passer en Q3 sur le pneu moyen a été une bonne expérience et pour l’équipe, c’était un nouveau défi d’essayer d’utiliser ce pneu,» il ajouta.

«J’ai beaucoup appris de cela, même si je m’attendais à ce que j’aurais pu être plus haut sur la grille avec le potentiel d’être parmi les cinq ou les six premiers.»

Après ses débuts le mois dernier, Tsunoda a révélé qu’il avait eu une grande réaction de la part des fans de toute l’Europe.

«C’était intéressant qu’après Bahreïn, je pense avoir eu une plus grande réaction de la part des fans européens que de ceux du Japon», a-t-il déclaré.

«C’est une chose culturelle: les fans japonais veulent voir ce que je fais en quelques tours avant d’avoir une bonne impression. J’ai été surpris de cette réaction en Europe. Je ne m’y attendais pas, car pour moi, Bahreïn n’était pas un week-end parfait et j’espérais finir mieux. Je suis heureux du soutien des fans, mais je ne ressens pas de pression à cause de cela, je le considère comme quelque chose de positif et ce week-end, je vais simplement continuer et faire mon travail.