“J’aurais pu être un quatrième, mais ça va.”

25/09/2021 à 16h28 CEST

Fernando Alonso Il a une nouvelle fois vidé son Alpine et réalisé une belle performance en qualifications pour le GP de Russie, après quoi il partira sixième sur la grille ce dimanche. Compte tenu du fait que la pluie a forcé l’annulation de la troisième séance d’essais et que les qualifications ont commencé sur piste mouillée, Alonso a eu du travail supplémentaire : « Oui, la vérité est que c’est toujours une journée difficile car il n’y a pas de “Vous passez directement aux qualifications sans aucun entraînement ou quoi que ce soit. C’était stressant, mais finalement sixième. Dans des conditions normales, je ne pense pas que nous aurions été sixièmes, alors j’en ai profité, c’est bien.” il a évalué.

Alonso Il a expliqué qu’il a même pu finir mieux placé sur la grille, même s’il admet qu’il n’aurait pas beaucoup changé ses options en course : en regardant les temps maintenant I C’est un peu en colère parce qu’être quatrième aurait été possible. Mais bon, bien devant mon partenaire, qui m’excite”, a-t-il déclaré à propos de Esteban Ocon, celui qui est parti une seconde et demie.

“Je n’ai rien apprécié. Nous sommes venus ici en 2014 ou 2016 et nous n’avons fait qu’une seule séance sous la pluie et ce n’était pas trop humide. Donc en sept ans ici, nous n’avions jamais roulé sous la pluie, et du coup tu sors et c’est la Q1. Vous n’avez pas d’essais libres. ou quoi que ce soit, directement le classement, et vous devez pousser fort face à l’inconnu. Non, je n’ai pas aimé m’amuser, mais je me suis senti compétitif aussi bien sous la pluie et puis en conditions humides seules, donc c’est bon signe”, a-t-il résumé Ferdinand.

Dans la perspective de la course, il était réaliste : « C’est difficile de doubler ici, mais bon, nous sommes partis sixième et avec Bottas derrière… on peut dire que nous serons bientôt septième. Et Verstappen, qui arrivera. Bottas partant dernier à Monza a terminé sur le podium, donc Verstappen va bien sûr nous atteindre, donc nous serions déjà huitièmes en comptant ces deux voitures. Gasly part également 12e et est allé très vite. Au final, c’est un peu le naturel position dans laquelle on se retrouve toujours dans la course. Il va falloir avoir un petit œil en arrière pour défendre, mais il vaut mieux aller de l’avant et défendre, que de reculer et d’attaquer », a-t-il conclu.