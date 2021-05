“J’aurais pu faire autre chose, mais au final, c’est Rafa”

05/05/2021 à 19:50 CEST

Image de balise Carlos Alcaraz Il a regretté de ne pas avoir “fait autre chose” lors du match contre Rafael Nadal au deuxième tour du tournoi de Madrid, a fait une lecture positive du match et a loué les valeurs du numéro deux mondial, son idole de toujours.

“Vous auriez pu faire quelque chose de mieux avec le jeu, mais à la fin c’est Rafa. Ce n’est jamais facile, ni la première fois ni quand vous êtes allé cent fois. Jouer avec lui est très spécial, être avec lui sur le terrain. Le prochain sera différent, je saurai comment jouer et comment sortir sur la piste. Cette fois, j’ai eu l’envie de vouloir finir les points rapides. Il y a eu des moments où il semblait que ce n’était pas Rafa. Mais c’est une expérience que je prendrai toujours avec moi “Expliqua Alcaraz.

Le jeune Espagnol a refusé de justifier, en partie, la défaite par le douleur abdominale il avait après avoir subi une chute au troisième match du match.

“Cela ne m’a pas affecté. Cela a été une nuisance qui a été ce moment-là et puis je me suis bien porté. Comme je l’ai dit devant j’ai eu un grand Rafa qui ne m’a pas laissé jouer à un niveau élevé. J’ai été en remorque. mais avoir Rafa en face n’est jamais facile et je dois apprendre à jouer avec ces types de joueurs “, a fait valoir le joueur de tennis murcien.

Carlos Alcaraz a salué les valeurs de Rafael Nadal, dont il entend apprendre. «Pour moi, que Rafa parle de moi comme ça signifie beaucoup. Au final, j’ai toujours dit qu’il était mon idole depuis que j’étais petite et je veux suivre ses traces. Je ne l’ai jamais vu faire un mauvais geste. je fais bien les choses et si je continue comme ça, j’irai dans le bon sens », a-t-il souligné.