« J’aurais pu faire plus, mais il y a des jours où je n’ai pas à le faire ; et aujourd’hui il ne jouait pas “

18/07/2021 à 21h20 CEST

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), qui a terminé sixième du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième du Championnat du monde de Formule 1, a déclaré sur le circuit de Silverstone qu’il était convaincu qu’il aurait pu obtenir une meilleure position, mais c’est “c’est ce qu’ils ont les courses ” et que ” il y a des jours qui ne se jouent pas ” et que ce dimanche en faisait partie.

“J’aurais pu faire plus, bien sûr, mais c’est ce que la course a. Il y a des jours où ce n’est pas votre tour et aujourd’hui ce n’était pas le cas”, a-t-il déclaré. Sainz, 26 ans, qui continue d’occuper la septième place de la Coupe du monde, avec désormais 68 points.

“Jusqu’à présent, tous les ‘pit stop’ de la saison ont été bons et c’est la première fois que les mécaniciens échouent, donc c’est comme ça. Le podium de (son partenaire monégasque) Charles (Leclerc) Cela a été un excellent résultat pour l’équipe », a déclaré le talentueux pilote madrilène à la chaîne de télévision ‘Dazn’ après la course de dimanche.

“C’était dommage, car nous devions avoir terminé devant les McLaren”, a déclaré l’Espagnol de Ferrari.

“Aujourd’hui, c’était pour finir dans le top cinq”, a-t-il souligné.

“Le week-end s’était compliqué pour nous, il y a eu un moment où nous étions en fond de grille (lors du premier sprint qualificatif de l’histoire, ce qui l’a ruiné Georges Russel, de Williams, avant qu’il ne parvienne à remonter à la onzième place, qui a fini par être dixième après la sanction anglaise), mais au final nous avons terminé sixième, donc ce n’était pas si mal pour nous », a-t-il déclaré Carlos, qui, interrogé sur l’échec du changement de pneu, a élégamment minimisé l’erreur dans cet arrêt de sa mécanique.

“C’était un échec dans le mécanisme du pistolet, mais jusqu’à présent, tous les ‘arrêts au stand’ avaient été très bons; c’est le premier dans lequel il a échoué”, a-t-il déclaré. Sainz, qui pensait qu’il était difficile de dépasser l’Australien Daniel Ricciardo, son remplaçant chez McLaren.

“Cette Mercedes est très difficile à dépasser”, a-t-il déclaré, faisant référence au pilote de l’équipe de Woking.

À propos de l’accident du Hollandais Max verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde, après avoir touché le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Il a déclaré: “Je pense que c’est un incident de course.”

Et à propos de la prochaine course, dans deux week-ends, en Hongrie, il pense qu’au moins, il pourra répéter la sixième place ce dimanche.

“Si la voiture se comporte comme ici, à Budapest, nous pouvons être parmi les six premiers”, a-t-il déclaré. Carlos Sainz ce dimanche à Silverstone.