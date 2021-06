“J’avais déjà la pression sur Honda”

04/06/21 à 12:52 CEST

Pol Espargaró affronte son premier Grand Prix à domicile sous les couleurs de Repsol Honda et, malgré ses problèmes de début de saison, il essaie de faire passer un message positif.

Quand il est arrivé chez Honda, il a dit que cette équipe le renforcerait ou le détruirait. Comment voyez-vous la situation actuellement ?

Il est vrai que les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, mais rien n’est bon ou mauvais du tout, il y a toujours des gris. Nous sommes dans un moment difficile et si nous n’avions pas trouvé de solutions depuis deux ans ce serait pessimiste, mais nous n’avons fait que six courses et je veux être positif.

A quoi attribuez-vous les difficultés qu’ils éprouvent ?

Avec la pandémie, la moto n’a pas pu évoluer en terme de motorisation et c’est là que nous avons les problèmes de traction les plus sérieux. Mais Honda est une grande usine et je suis confiant dans sa réactivité. Je crois que les problèmes seront résolus et je ferai de mon mieux.

Vous vous sentez plus sous pression que jamais ?

Oui, mais c’est une pression auto-imposée et c’est logique. Quand je suis arrivé dans cette équipe, je savais déjà que c’était dans le peloton. Je savais que courir chez Honda signifie être en avance. Je suis le premier à être pressé, je n’aime rien perdre et chaque jour j’essaye de m’améliorer. Si, par exemple, nous terminions ce grand prix dans les cinq premiers, je ne serais pas satisfait, car ces couleurs et cette moto n’ont pas ça, mais plutôt se battent pour gagner comme Marc l’a fait ces dernières années.

En parlant de votre partenaire, pensez-vous qu’il sera à nouveau le même ?

Oui, sans aucun doute, il y parviendra déjà cette saison. Pas loin. Un tour est déjà très rapide. Quand la moto sera à niveau, Marc sera devant, mais d’abord la Honda doit faire un petit pas.

Est-ce une moto aussi critique ou sur mesure pour Marc qu’on le dit ?

C’est injuste de dire que c’est une moto faite pour Marc, Honda veut gagner et il gagnait avec lui, il est donc normal qu’ils suivent ses instructions. C’est assez critique sur certains points, ce n’est pas facile et ce n’est pas très stable, mais si nous voulons quelque chose de facile, nous avons déjà la play station.

Les quatre pilotes Honda souffrent. Est-ce qu’ils écoutent vos préoccupations au Japon ?

Oui, ils sont les premiers à vouloir des solutions et des résultats. Les pilotes ne sont jamais contents de ce qu’ils nous donnent mais dans cette Coupe du Monde il y a un niveau plus élevé que jamais et plusieurs usines avec des budgets très élevés.

Quel est le problème avec l’équation?

Pour que tout s’adapte, vous avez besoin d’expérience, de plus de traction, d’un peu de fiabilité à l’avant. Si nous avons plus d’adhérence, nous serons plus rapides, nous aurons plus de confiance et les résultats viendront. C’est un poisson qui mord la queue. Marc ne va pas bien, mais la moto ne fonctionne pas non plus comme il se doit et les Japonais le savent, donc nous sommes en train de travailler pour nous améliorer. Lors du test de lundi, nous testerons le châssis et l’électronique à la recherche de la fiabilité des pneus à la fin de la course. Il y a peu d’informations et nous devons trouver une direction claire à suivre.

A Aprilia, son frère Aleix se porte mieux que jamais…

Je suis content pour Aprilia, c’est une récompense car ils travaillent pour s’améliorer depuis de nombreuses années et ont fait un pas en avant, avec mon frère à la barre. C’est une récompense qu’ils méritent et je pense qu’un podium pourrait bientôt arriver. Mais je suis aussi énervé qu’Aprilia bat Honda, ce n’est pas bon.

Viñales a récemment été papa et est déjà troisième sur la grille avec toi et Aleix. Comment l’état d’esprit change-t-il ?

Cela dépend de chacun. Stoner, par exemple, a pris sa retraite pour s’occuper de sa fille. Dans mon cas, je suis plus motivé. Ça donne plus de sens à ce que je fais, aussi plus de stabilité, plus de joie… quand tu rentres chez toi ça t’aide à échapper aux problèmes.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Comment un pilote se compare-t-il à un drame comme celui de Jason Dupasquier ?

Il n’y a pas de situation plus traumatisante que celle d’un pilote. Et plus comme cela s’est passé au Mugello, avec une minute de silence et tout le monde pleurant quand nous l’avons découvert juste avant de commencer la course. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains qui montent sur des machines qui vont très vite. Et nous étions sur le point de commencer une course où vous atteignez 350 km / premier arrêt. Il faut le gérer autrement.

Il reste beaucoup de Coupe du monde, mais qui voyez-vous comme champion en 2021 ?

Fabio (Quartararo) est l’homme à battre. Le vélo marche, il a les choses claires, la jeunesse et ce point de folie et d’impatience d’obtenir ce qu’il veut. Et il n’y a pas de rival évident entre les Ducati.