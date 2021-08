“J’avais honte de sortir dans la rue”

in

17/08/21

Le à 16:08 CEST

Paula B. Navarro

À la suite des déclarations de plusieurs athlètes tout au long de cet été, il est devenu clair que la nouvelle génération d’athlètes n’a pas peur d’admettre qu’elle est aussi faible malgré la réussite. Et cette fois ce fut au tour de joueuse de tennis professionnelle Naomi Osaka.

Le joueur de tennis de 23 ans rejoint Simeone Biles et ne cache pas ses problèmes mentaux, qui l’ont amené à jouer à plus d’une occasion chapitres tendus avec la presse, le dernier d’entre eux était ce matin, dans sa première conférence de presse depuis sa retraite de Roland Garros.

Pour justifier le tournoi de Cincinnati, le joueur de tennis a tenu une conférence de presse, dont a fini par abandonner à la suite de certaines questions qui ont été posées. Mais avant de prendre la décision de partir, il voulait défendre le courage de ces athlètes qui mettent en lumière ce genre de problèmes : “C’était révélateur d’aller aux Jeux et de voir que de nombreux athlètes sont venus me voir pour me dire qu’ils étaient heureux que j’aie fait ce que j’ai fait. J’en suis fier.”

Aussi a voulu dévoiler quelques épisodes délicats qu’il a vécus, assurer que “tant était la souffrance que je suis restée quelques semaines à la maison, j’avais honte de sortir car je ne savais pas comment ils allaient me regarder, s’ils allaient me regarder autrement qu’eux fait avant “.

D’un autre côté, les joueurs de tennis se sont engagés à faire don de l’argent du tournoi de Cincinnati, quelle que soit la position dans laquelle je me retrouve. Osaka, dont le père est né en Haïti et d’une mère japonaise, a tenu à souligner à quel point c’est douloureux pour elle voir des images d’Haïti après avoir été secoué par un tremblement de terre magnitude 7,2 samedi matin dernier, laissant 700 morts et des millions de personnes touchées.

“Cela fait vraiment mal de voir toute la dévastation qui se produit en Haïti, et j’ai l’impression que nous ne pouvons pas vraiment faire de pause. Je suis sur le point de jouer un tournoi cette semaine et Je donnerai tout l’argent de la récompense aux efforts de secours en Haïti. Je sais que le sang de nos ancêtres est fort, nous continuerons à augmenter”, c’est terminé.