“J’avais peur de ne plus jamais avoir un bras normal”

24/08/2021 à 10h28 CEST

Marc Marquez Marc traverse l’un des moments les plus difficiles de sa carrière de pilote, après sa blessure compliquée à l’épaule subie lors d’un accident spectaculaire à Jerez, Marc a été absent du Championnat du Monde pendant toute la saison 2020. Il n’était pas présent au début de la saison 2021 pour ne pas se forcer le bras et pouvoir poursuivre sa convalescence jusqu’à ce qu’il soit sûr à 100% de pouvoir revenir sans subir trop de risques, mais Marc est un homme d’action et il avait trop envie de rouler à nouveau. Dans la course Portimão qui s’est tenue le 18 avril, celle de Cervera est revenue à la compétition mais avec un long chemin à parcourir pour retrouver le feeling de la Honda et de la conduite avant la blessure.

Après un retour difficile à la compétition où Márquez continue de souffrir à chaque course en raison de sa blessure, l’octuple champion du monde s’est ouvert dans une interview sur ‘Le gardien ‘ avant Grand Prix de Grande-Bretagne où il s’assure que son “la motivation est plus élevée qu’avant car c’est la première fois que j’ai du mal dans ma carrière” Marc explique : « Dans les moments difficiles, il faut montrer son potentiel. Dans les bons moments tout le monde est heureux, souriant et rapide ; dans les moments difficiles, il faut se battre. Le plus simple serait de s’arrêter et de revenir quand je me sens prêt à un ou deux ans. Mais ce n’est pas mon style. Mon style est d’essayer de souffrir pour s’améliorer et revenir. Et prendre plaisir à faire du vélo. Maintenant je ne profite pas, maintenant je souffre” avoue celui de Cervera.

Márquez a subi trois opérations sur l’humérus droit, la dernière en décembre 2020 lorsqu’il a vu que sa récupération stagnait et qu’il était incapable de s’améliorer. A ce moment, Marc avait peur que son bras ne soit plus jamais le même : “Il avait peur de ne pas avoir un bras normal. Il fut un temps en octobre-novembre où je n’arrivais pas à prendre une bouteille d’eau, j’avais du mal à manger, je n’arrivais pas à bouger mon bras normalement. J’avais peur”, avoue le pilote au Guardian.

Bien que, lorsque Marc est sur la piste, il puisse ressembler au pilote qu’il était avant la blessure, surtout après sa victoire en Allemagne à peine deux mois après son retour, la vérité est qu’il fait un effort surhumain pour piloter au plus haut niveau en essayant tenir pendant les courses. De plus, il n’a pas pu faire la pré-saison avec Honda et travaille entre les courses pour améliorer la moto, ce qui a également impliqué quelques erreurs en piste et quelques chutes après son retour. Mais Marc n’abandonne pas et continue de se battre pour redevenir celui d’avant : “Il est très difficile d’accepter que tout le monde soit plus rapide que vous, mais vous devez réaliser où vous êtes et où vous allez” assure.

Albeto puig, son Team Manager, a suivi de près la récupération du coureur et assure : « Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment le niveau du coureur qu’il est. Le retour de Marc a été plus difficile que prévuÀ cause de la blessure et de ce qu’il a vécu, et de ce qu’il fait actuellement dans sa situation, c’est vraiment incroyable. Il roule avec, je dirai pas un bras, mais disons avec un bras et demi. Je pense qu’un seul gars peut faire ça et c’est lui“, explique la Honda. Ce que Márquez est clair, c’est qu’il ne va pas serrer pour être dans la meilleure forme possible et redevenir le pilote compétitif d’avant de se battre à nouveau pour les championnats du monde.