« J’avais peur de sortir dans la rue »

15/10/2021

Joël Xaubet

Omar Mascarell, joueur actuel du Elche passé l’enfer la saison dernière en Allemagne en jouant pour le Schalke 04. L’équipe de Gelsenkirchen il est descendu et ses fans n’ont pas hésité à viser directement les joueurs. La nuit où leur descente a été attestée, un groupe de 100 personnes a attendu l’arrivée du bus de l’équipe pour attaquer leurs joueurs. Mascarell en a parlé dans une déclaration à Spox et Goal.

Un an à oublier à Schalke 04

L’Espagnol a dit qu’il comprend la colère des partisans mais ajoute que ils sont allés trop loin: « Je peux vivre avec les insultes et les accusations, mais quand tu crains pour ta vie Et tu ne te sens pas en sécurité à la maison J’avais peur de sortir. Le club doit apprendre à mieux protéger ses joueurs. »

Malgré cette saison en enfer, Mascarell affirme que n’en veut pas aux Allemands: « Je leur souhaite tout le meilleur, ils méritent de jouer à nouveau en Bundesliga. » Le joueur d’Elche assure qu’il n’a pas dit au revoir à Schalke comme il l’aurait souhaité et a décrit sa dernière année comme « une expérience terrible« .

Mascarell, malmené par la directive

Mais ce qui a le plus blessé Tenerife, c’est le traitement reçu par le conseil d’administration du club: « On m’a proposé de Hertha Berlin à mon insu. je ne voulais pas sortir. Je n’allais pas abandonner le navire à ce moment-là, mais mon poste de capitaine a été retiré sans raison. » De plus, Mascarell a immédiatement accepté de baisser son salaire pour atténuer les effets de la pandémie sur l’économie du club.

Enfin celui d’Elche a parlé de Fabio Blanco qui après avoir quitté Valence signer pour lui Eintracht Francfort, Il ne profite pas des opportunités : « Ce qui lui arrive n’est pas logique, c’est l’un des meilleurs talents d’Espagne. Je ne pense pas que ce soit ce qu’ils lui ont promis lorsqu’ils l’ont signé. »