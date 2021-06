“J’avais raison sur tout ce qu’ils ont menti”, y compris l’hydroxychloroquine ⋆ 10z viral

in

Le président Donald Trump a déclaré qu’il avait « raison sur tout » lors de l’élection présidentielle de 2020, malgré les mensonges constants des politiciens mondialistes et de leurs médias de poche. Trump s’est assuré de noter qu’il avait raison sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus, et a de nouveau déclaré que le virus provenait d’un laboratoire de Wuhan.

Une étude récente a mis en évidence l’efficacité remarquable de l’hydroxychloroquine, contre laquelle Anthony Fauci s’est battu, ce qui a amené le conseiller de la Maison Blanche Peter Navarro à confronter Fauci à ce sujet. Navarro a plus tard qualifié Fauci de « sociopathe ». News-medical.net déclare : « En utilisant la modélisation informatique, l’utilisation de HCQ et AZM ajustés en fonction du poids semble être associée à une augmentation de plus de 100 % de la survie, sans corrélation claire avec les anomalies de l’ECG.

Le président Trump a déclaré qu’il avait raison au sujet de l’hydroxychloroquine, de la fuite du laboratoire de Wuhan, de la réalité de l’ordinateur portable de Hunter Biden, de l’inutilité des verrouillages et de ses mesures de sécurité aux frontières. Prendre plaisir!

Lien source