“J’avais sur ma liste pour gagner un contre-la-montre”

17/07/2021 à 19:12 CEST

Le Belge Wout van Aert, vainqueur ce samedi du contre-la-montre du Tour de France, a assuré que remporter ce type d’étape était “l’une des dernières choses qu’il avait eu l’intention de faire” lors de la manche de gala.

“C’est fou, gagner un contre-la-montre était la dernière chose que j’avais besoin d’accomplir sur le Tour, c’est un grand objectif que j’avais marqué sur ma liste de choses à faire. J’étais concentré sur ce jour pendant les derniers jours de la montagne , a déclaré le cycliste Jumbo après avoir gagné en Saint-Emilion.

Le Belge, qui a remporté cette édition seul sur l’étape 11, qui comprenait un double passage par le Mont Ventoux, a assuré que cette victoire “avait quelque chose de spécial”, mais qu’avoir remporté cette victoire sur un autre terrain lui a causé “une immense émotion”.

“C’est toujours spécial de franchir la ligne d’arrivée en premier et dans un contre-la-montre, vous devez attendre de savoir que vous avez gagné”, a-t-il déclaré.

Van aert félicité le Slovène Tadej pogacar pour sa victoire dans le Tour et a regretté que son équipe n’ait pas offert plus de résistance en raison de l’abandon du Slovène également Primoz Roglic: “Cela aurait été un plus grand défi pour lui.”

Malgré cela, il considérait l’équilibre de son équipe comme très bon, avec quatre victoires d’étape et le Danois Jonas Vingegaard comme deuxième au classement général.Van aert Il considérait que, pour le moment, il ne songeait pas à gagner un jour des courses comme le Tour de France.

« La haute montagne est compliquée, mais à l’avenir, lorsque j’aurai atteint mes autres objectifs dans les classiques, ce sera peut-être un nouvel objectif. Pour l’instant, je me concentre sur les classiques du flamenco et les autres pour un jour. Ensuite, je peux me concentrer sur changer mon corps et grandir en tant que grimpeur. Mais pour l’instant ce n’est pas un objectif », a-t-il déclaré.

Le Belge a déclaré que demain, dimanche, il tentera de remporter la victoire dans le “sprint” des Champs Elysées.

“C’est une spéciale, gagner sur les Champs Elysées est quelque chose que tout cycliste veut faire, je ne veux pas rater l’occasion. Je vais essayer, mais Marc (Cavendish) il est très fort et son équipe est la meilleure dans le lancement du ‘sprint’. Ce sera difficile mais je suis motivé », a-t-il commenté.