05/04/2021 à 11:47 CEST

Nil Banos

Fabio Quartararo est un cavalier très expressif. Tant pour les joies que pour les peines. Aujourd’hui Il devait crier, mais crier de joie. Il a signé sa première victoire de la saison après avoir déclenché un retour sensationnel. Carrerón de ‘El Diablo’.

« Je n’ai pas gagné autant de courses jusqu’à présent qu’il est difficile de dire quelle est la meilleure que j’ai faite, mais celle-ci aujourd’hui a été incroyable et spéciale »Quartararo a déclaré dès qu’il a enlevé son casque et est descendu de sa M1 dans le parc fermé. « J’étais en huitième ou septième position et je savais que je devais économiser les pneus pour la fin, mais quand j’ai vu Maverick, je me suis dit qu’il était temps de commencer à dépasser. »a expliqué le pilote français Monster Energy Yamaha MotoGP. Et le garçon a-t-il fabriqué un casque lui-même.

« J’avais toujours rêvé de gagner ici au Qatar. Ça ne s’est pas passé au premier la semaine dernière mais ça l’a été aujourd’hui, au second. »Il désigna le «20» avec un sourire sur son visage. « Je tiens à remercier tout mon peuple pour son soutien à tout moment et rien, ce soir je vais le célébrer en mangeant un hamburger McDonald’s », a conclu «El Diablo».

