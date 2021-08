JaVale McGee : « J’ai plus apprécié avec LeBron sur les Lakers qu’avec Curry sur les Warriors »

JaVale McGee il est l’un des rares joueurs actifs à avoir réussi à remporter le championnat NBA avec deux équipes différentes. Le pivot l’a réalisé avec les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers, jouant aux côtés de Stephen Curry et aux côtés James Lebron.

On a récemment demandé à McGee lui-même qui était le meilleur coéquipier pour lui et qui il avait le plus apprécié sur la piste. Ce sont ses mots : “Je préfère définitivement LeBron. J’ai plus aimé jouer avec lui dans les Lakers, probablement la première année où j’étais là avec lui.”