JaVale McGee signe pour les Phoenix Suns

Une nouvelle importante que la franchise elle-même a officialisée Soleils de phénix, en révélant qu’il a décidé de faire confiance à l’un des joueurs les plus charismatiques et spéciaux de la ligue : JaVale McGee. Le centre expérimenté tentera d’apporter tout son pouvoir d’intimidation et de rebond dans la peinture, étant un substitut de luxe d’Ayton et cherchant à jouer un rôle très similaire à celui qu’il a joué dans les Lakers il y a deux saisons et qui s’est terminé avec le ring pour les Angelenos. Le contrat est d’une durée de 1 an pour 5 millions de dollars.

— C’EST OFFICIEL — Le triple champion #NBA et médaillé olympique JaVale McGee passe les @Suns ☀️– pic.twitter.com/SXX8tHzdm4 – NBA Latam (@NBALatam) 16 août 2021