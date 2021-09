Javed Akhtar a signifié un avis de justification par le tribunal de Thane au sujet de ses remarques RSS-talibans

in

Le tribunal du magistrat judiciaire en chef supplémentaire et du juge civil conjoint (division supérieure) a ordonné à Akhtar de comparaître devant lui le 12 novembre.

Un tribunal de Thane a émis un avis de justification à l’écrivain et parolier Javed Akhtar dans le cadre d’un procès en diffamation intenté contre lui par un militant de Rashtriya Swayamsevak Sangh pour avoir comparé l’organisation aux talibans. Le tribunal du chef de la magistrature supplémentaire et du juge civil conjoint (division supérieure) a ordonné à Akhtar de comparaître devant lui le 12 novembre.

L’activiste, dans sa plainte, a allégué qu’Akhtar avait fait ces remarques comme un « complot bien planifié visant à diffamer le RSS et à « décourager, dénigrer et égarer » les personnes qui ont rejoint le RSS.

Selon la plainte, Akhtar a déclaré que l’objectif du RSS est le même que celui des talibans “même après que les plus hauts responsables démocratiquement élus de Bharat comme le président sortant, le vice-président, le Premier ministre et plusieurs ministres du cabinet… aient été des partisans et membres du RSS ».

Il a ajouté qu’Akhtar avait fait les commentaires « sans preuve » d’un seul membre ayant agi « comme des talibans ». Le plaignant a demandé Re 1 à titre de dommages-intérêts et d’indemnisation ainsi qu’une injonction permanente de ne pas traîner le nom de RSS ou de faire de telles déclarations.

Plus tôt ce mois-ci, Akhtar, dans une interview avec NDTV, a déclaré qu’il était temps pour les partisans du VHP et du RSS de faire une introspection. « Je pense que les personnes qui soutiennent des organisations comme RSS, VHP ou Bajrang Dal doivent faire une introspection. Bien sûr, les talibans sont répréhensibles… ce sont des barbares. Mais les gens que vous soutenez, en quoi sont-ils différents d’eux [the Taliban],” il a dit.

Akhtar a déclaré que certaines personnes en Inde veulent la ségrégation dans la société et qu’il a vu une « ressemblance étrange » entre les talibans et les gens « qui veulent être comme les talibans ».

Au cours de la semaine dernière, un employé et avocat du RSS a également déposé une plainte pour diffamation contre Akhtar, tandis qu’un autre membre et avocat du RSS a envoyé un avis juridique demandant des dommages-intérêts de 100 crore Rs en lien avec les mêmes remarques.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.