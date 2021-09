Javed Akhtar fait face à une critique pour avoir comparé les talibans et le RSS, le BJP demande des excuses

in

Le leader du BJP, Ram Kadam, a averti Javed Akhtar que ses films ne seraient pas autorisés à être projetés tant que le parolier de Bollywood ne s'excuserait pas auprès du RSS d'avoir comparé l'organisation aux talibans.

Le leader du BJP, Ram Kadam, a averti Javed Akhtar que ses films ne seraient pas autorisés à être projetés tant que le parolier de Bollywood ne s’excuserait pas auprès du RSS d’avoir comparé l’organisation aux talibans.

Akhtar fait face à des critiques pour ses récentes remarques lors d’une interview dans laquelle il a déclaré que les talibans sont barbares, que leurs actions sont répréhensibles, mais que ceux qui soutiennent le RSS, le VHP et le Bajrang Dal sont tous les mêmes.

Alors que plusieurs utilisateurs ont critiqué Akhtar sur les réseaux sociaux, un avocat basé à Mumbai a déclaré avoir déposé une plainte contre lui à la police. Pendant ce temps, plusieurs manifestants ont atterri devant sa résidence de Juhu, demandant à Akhtar de s’excuser pour ses propos.

