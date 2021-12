Javi Calleja cessera d’être l’entraîneur d’Alavés

24/12/2021 à 11h54 CET

Javi calleja Il cessera officiellement d’être l’entraîneur du Deportivo Alavés peu après que le club et l’entraîneur se soient mis d’accord pour mettre fin à son contrat qui le liait à l’entité vitorienne jusqu’en 2023.

Bien que cela n’ait pas encore été annoncé par l’équipe basque, comme l’a confirmé l’environnement de l’entraîneur madrilène à Efe, Javi calleja Il ne continuera pas à la tête du banc d’Albiazul et la publication de sa destitution a été convenue pour le 1er janvier prochain.

L’entraîneur est arrivé en avril dernier pour remplacer Abelardo Fernández et obtenu la réaction de l’équipe babazorro qui pourrait atteindre la permanence en première division.

Ce succès l’a amené à renouveler son contrat avec Glorioso pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2023, mais l’entraîneur est à court de crédit après avoir clôturé l’année en position de relégation avec 15 points en 18 matchs.

Les derniers résultats dans lesquels il n’a obtenu qu’un point sur 15 possibles et l’élimination de la Copa del Rey contre Linares Deportivo ont précipité le départ de l’entraîneur, qui n’a pas réussi à trouver la clé pour assurer la continuité d’une équipe capable de match nul au Camp Nou et au Sánchez Pizjuán, mais qui n’a pas fini d’offrir de bonnes sensations lors du dernier mois de compétition.

À ce jour, l’équipe basque est la troisième équipe la plus battue avec 29 buts encaissés, seulement dépassée par Cadix et Levante et c’est la deuxième avec le moins de buts, 15, trois de plus que Getafe.