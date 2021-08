Javi Calleja : « Nous étions parfois supérieurs au Real Madrid »

Le Deportivo Alaves a demandé à l’entraîneur Javi Calleja de s’adresser à la presse après la défaite 1 à 4 de son équipe à domicile contre le Real Madrid samedi soir.

Calleja a parlé positivement de la performance de son équipe, mais surtout de la première mi-temps, où il a estimé qu’Alaves devait reproduire davantage cette saison.

“La conclusion est de suivre l’exemple de la première mi-temps et d’apprendre de la seconde”, a déclaré Calleja. “Je pense que le jeu était sérieux, et parfois nous étions supérieurs au Real Madrid, à la fois défensivement quand nous étions sous pression, et avec le ballon. Nous étions également très confiants. On faisait un super match et en seconde mi-temps vous sortez et, avec une erreur, vous laissez un ballon à Bale, ils prennent un centre et avancent. Quand un rival comme Madrid prend de l’avance, c’est très difficile, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est nous désorganiser.“

Calleja a également expliqué à quel point il était impressionné par Karim Benzema, mais a estimé que son équipe lui avait offert son objectif :

« Plus les joueurs sont bons, plus ils vous désorganisent. Benzema n’a pas seulement un objectif. C’est un joueur de haut niveau et il est très intelligent. C’est normal que le Real Madrid ait ses options, mais pour moi, ce sont des buts pour nos erreurs ».