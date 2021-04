Javi Calleja, nouvel entraîneur d’Alavés

05/04/2021 à 22:47 CEST

Image de balise Javier Calleja prendra les rênes de Deportivo Alavés après avoir conclu un accord avec le club de Vitoria pour le reste de la saison, comme le rapporte ce lundi l’entité Albiazul. L’entraîneur madrilène, 42 ans, fait face à sa première expérience en tant qu’entraîneur professionnel loin de la Villarreal, dans lequel il s’est entraîné jusqu’à ce qu’il atteigne la première équipe de Castellón, qu’il a entraînée en deux étapes pratiquement consécutives.

voie Il s’est assis sur le banc jaune au septième jour de la saison 2017-18 et a réussi à redresser le cours de son équipe grâce à 16 victoires en 32 matchs. Cela lui a donné des bagages pour continuer la saison suivante, bien qu’il ait quitté ses fonctions la 15e journée après seulement trois victoires.

Il est retourné sur le banc de Villarreal sept matchs plus tard et a également terminé la saison 2019-20. Calleja a rejoint « le sous-marin jaune » 131 apparitions en tant que manager, 18 d’entre eux en Ligue Europa, et ils arrivent à Vitoria « dans le but de changer la dynamique de l’équipe et de pouvoir atteindre la permanence en Première Division », a indiqué le club de l’Alava dans un communiqué.

Arrive accompagné de Quique Alvarez (deuxième entraîneur), José Romero (entraîneur physique) et Perroquet Luismi (analyste). Javi Calleja soulage l’Asturien Abelardo Fernandez, qui a annoncé ce lundi qu’il quittait le banc après les mauvais résultats de l’équipe.