Javi Martinez du Bayern Munich qualifie Joshua Kimmich de meilleur «6» du monde

Lors d’une récente conversation avec le botteur (tel que capturé par Bundesliga.com), le milieu de terrain du Bayern Munich Javi Martinez a déclaré que Joshua Kimmich était le meilleur milieu de terrain défensif du match aujourd’hui.

“Josh, peut-être suivi de Casemiro (du Real Madrid) et de N’golo Kante (de Chelsea)”, a déclaré Martinez rapidement lorsqu’on lui a posé la question.

Martinez, qui figurait parmi les meilleurs milieux de terrain défensifs du football à son apogée, a également parlé de ce qu’il était probable lors du déménagement au Bayern Munich en tant que jeune joueur et de l’importance du rôle joué par Jupp Heynckes dans le transfert.

Javi Martinez pense que Joshua Kimmich est le meilleur milieu de terrain défensif du monde. Photo par Alexander Hassenstein / .

“C’était un honneur et je serai toujours le plus grand fan du Bayern”, a déclaré Martinez. «Je serai toujours reconnaissant que (Heynckes) m’ait amené ici et me voulait désespérément. Il m’a appelé et m’a dit: “ Je veux que tu sois un élément important du Bayern Munich. ”

Quant à savoir ce qu’implique ce genre de déménagement, Martinez était étonné de ce qu’était – et est toujours – l’environnement à Munich comme chaque jour.

«C’est incroyable si vous y réfléchissez», a déclaré Martinez. «Les gens pensent souvent que c’est facile, mais c’est en fait très compliqué et il y a beaucoup de travail acharné qui y est consacré quotidiennement. J’avais toujours rêvé de gagner ça [Champions League] trophée, et j’étais là, le remportant à la fin de ma première saison.