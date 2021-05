Javi Martinez du Bayern Munich: une rapide appréciation

Javi Martinez est venu au Bayern Munich de l’Athletic Bilbao en tant que jeune de 23 ans au visage frais qui expliquait très clairement pourquoi il avait quitté l’Espagne pour l’Allemagne.

“Le Bayern est l’une des meilleures équipes d’Europe, voire du monde”, a déclaré Martinez à l’époque (par Bundesliga.com). «Il y a tellement de joueurs de haut niveau ici qui jouent tous un football fantastique et c’est une grande motivation pour moi. De toute évidence, je suis venu ici aussi pour gagner des titres.

À ce stade de sa jeune carrière, Martinez était un véritable destroyer d’un milieu de terrain qui a apporté une grande présence au centre du parc. Avec son objectif initial de «gagner des titres» à l’esprit, Martinez a continué à faire beaucoup de cela. Plus précisément, Martinez a remporté ces victoires monumentales:

Huit titres de Bundesliga (à ce jour) Cinq trophées DFB-Pokal Quatre Supercoupes DFL Deux Supercoupes de l’UEFA Deux Coupes du Monde des Clubs de la FIFA Deux titres de la Ligue des champions de l’UEFA

Sans aucun doute, c’était «mission accomplie» pour Martinez quand il s’agit de remporter des titres. Encore plus, cependant, Martinez était cohérent avec sa victoire car il a «gagné» plus de matchs (82%) que tout autre joueur de l’histoire de la ligue qui avait au moins 100 apparitions (par @OptaFranz):

Et bien sûr, ces dernières années n’ont pas été les plus productives pour Martinez. Plus précieux pour sa présence dans les vestiaires que pour son jeu sur le terrain ces jours-ci, Martinez a 32 ans et n’est pas tout à fait le joueur qu’il était autrefois.

Peut-être qu’il aurait dû se précipiter il y a quelques années et passer plus de temps sur le terrain au cours des dernières saisons, mais il aurait ensuite manqué la course miracle du Bayern Munich lors de la campagne 2019/2020. Quoi qu’il en soit, le séjour de Martinez en Bavière se termine peut-être, mais un club chanceux découvrira bientôt qu’il reste du gaz dans le réservoir. Ce n’est peut-être pas le bon octane pour alimenter une machine finement réglée comme le Bayern Munich, mais c’est certainement assez bon pour apporter un jeu et un leadership stables à tout club qui pourrait utiliser ces attributs au milieu de terrain défensif ou à l’arrière central.

Donc, oui, c’est la fin de la route pour Martinez en Bavière, mais le vainqueur en série trouvera sans aucun doute un nouveau club pour l’aider à récolter les fruits de tout ce qu’il a appris depuis la mise du stylo sur papier en 2012.

Ça a été un sacré tour.