Le milieu de terrain Javi Martínez, qui était selon les rumeurs une possible signature de l’Athletic Club pour la saison prochaine, jouera dans le Club sportif du Qatar et par conséquent, l’entité rouge et blanche dit au revoir d’une de ses éventuelles incorporations pour l’année académique 2021-2022.

L’ancien footballeur du Bayern Munich de 32 ans a posté une vidéo sur les chaînes officielles du club qatari dans laquelle, en anglais, il commente : “Amis du Qatar Sport Club, je suis heureux de vous annoncer que je vous reverrai très bientôt“.

Martinez joué pour l’Athletic entre 2006 et 2012 et cette année là signé pour le Bayern après avoir payé 40 millions d’euros de votre clause de résiliation. Avec l’équipe bavaroise, il a remporté 24 titres, dont deux Ligues des Champions (2013 et 2020) et neuf Bundesligas.

Depuis son départ de l’équipe d’Allemagne, confirmé début mai, on spécule sur un possible retour à l’Athletic, désormais frustré par l’annonce de son arrivée au Qatar SC.

Cette décision du champion du monde en 2010 et du rénovation avec Osasuna par Jon Moncayola réduire notablement la possibilité de renforts d’un Athlétisme dans lequel, pour l’instant, seuls les confirmation officielle de la signature d’Alex Petxarroman, la défense qui viendra de filiale de la Royal Society.

Hormis des mouvements inattendus, tout indique qu’en dehors de l’escouade de jeunes réalistes, les seules “signatures” que Marcelino García Toral rencontrera le 7 juillet le premier jour de la pré-saison seront ceux du cinq « chiots » qui passeront par la phase de préparation avec la première équipe.

De face Nico Williams, Nico Serrano et Juan Artola, le milieu de terrain Béñat Prados et le gardien Julen Arrizabalaga sont les jeunes mentionnés qui tenteront de gagner une place dans l’équipe dans un groupe qui, à ce jour et sans compter Petxarroman, serait composé de 33 footballeurs.