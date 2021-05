Javi Martínez, l’Espagnol le plus récompensé d’Allemagne

05/05/2021 à 22:22 CEST

Javi Martinez quitte la Bundesliga avec un record d’histoire: 23 titres qui font de lui le joueur espagnol le plus titré d’Allemagne.

Le footballeur navarrais a déjà fermé son cycle avec lui Bayern Munich le 24 septembre de la manière la plus réussie possible, avec le but final en prolongation que la dernière Super Coupe d’Europe a donné aux Bavarois contre Séville (2-1) à la Puskas Arena de Budapest. Mieux vaut impossible de dire adieu à l’un des grands Européens, bien qu’il n’ait été officialisé qu’à cette fin de saison.

“Ce fut une nuit inoubliable et j’ai eu la chance de marquer à nouveau le but décisif sept ans plus tard& rdquor;, il a avoué après sa seconde Super Coupe continental, à peine cinq mois avant que les Bavarois n’aboutissent à une campagne unique à la hauteur de Le sextuor du Barça de Pep Guardiola, qui a également dirigé trois cours au Navarrais.

23 À 24

‘Le Kaiser d’Ayegui‘est devenu avec ses neuf saisons dans le Bayern Munich dans le footballeur espagnol le plus récompensé de la Bundesliga, avec 23 titres qui seront 24 à la fin du parcours s’il remporte la Ligue allemande.

Huit Bundesligas, cinq Coupes, quatre Super Coupes d’Allemagne, deux Coupes des Champions, deux Super Coupes d’Europe et deux Coupes du Monde des Clubs mettre en place un honneurs sensationnel pour lui Milieu de terrain hors route total, véritable joker en tant que centre, pivot ou milieu de terrain, qui ajoute également 13 buts en 264 matchs jusqu’à la date. Ni Thiago (17), ni Xabi Alonso (5), ni Raúl (2) ils avaient tellement gagné en Allemagne.

“J’ai vécu ce club, j’ai tout donné pour cela et je suis content de tous les titres que nous avons remportés ensemble. Le Bayern et ses supporters seront toujours dans mon cœur. Merci& rdquor;, il a écrit avec enthousiasme Javi Martinez sur le site Web du champion allemand lors de la ratification de ses adieux officiels.

RETOUR À L’ATHLÉTISME?

Loin est que controversé 2012, quand il a quitté ‘son’ Sportif Le Bayern paie la clause de résiliation.

“Ce fut une décision difficile pour nous quand nous l’avons signé pour 40 millions parce qu’alors il a battu tous les records& rdquor;, se souvient-il Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration et ancien joueur légendaire du Bayern qui admire l’ex-lion.

Comme Marcelino Garcia Toral, qui a misé sans hésitation sur son retour à l’Athletic neuf ans plus tard. Bientôt, il pourra être vérifié.