Javi Martinez optimiste quant à son avenir, doux-amer, il ne peut pas jouer son dernier match pour le Bayern Munich devant les fans

Après neuf saisons réussies au Bayern Munich, Javi Martinez partira après la fin de cette saison, au cours de laquelle le Bayern a déjà remporté son neuvième titre consécutif en Bundesliga. Martinez et le club ont déjà annoncé officiellement son départ, avec David Alaba et Jerome Boateng, mais on ne sait pas exactement dans quel club l’Espagnol ira, mais il veut retourner en Espagne – il le fera plus que probablement se retrouver quelque part dans la Liga.

Bien qu’il ne sache pas la destination exacte après le Bayern, dans une récente interview avec kicker (via Az), Martinez a déclaré qu’il était vraiment optimiste pour son avenir. Il est ouvert à tout et estime qu’il reste un kilométrage décent dans le réservoir. «Je suis ouvert dans toutes les directions et je cherche la meilleure option pour moi. Mes jambes décident. Un an, trois, dix? Voyons voir. Mais je veux aussi être à jour physiquement après ma carrière », a-t-il déclaré.

En repensant à son passage au Bayern, Martinez a identifié la saison triple de 2013, et plus précisément, le triomphe de la Ligue des champions sur le Borussia Dortmund à Wembley comme son titre préféré qu’il a remporté avec le Bayern. «J’avais toujours rêvé de ce trophée, et c’était à la fin de ma première saison», a-t-il raconté avec mémoire. À l’époque, il avait été le transfert le plus cher du Bayern, rejoignant l’Athletic Bilbao pour 40 millions d’euros en 2012. Depuis, Dayot Upamecano, Leroy Sane, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez ont chacun coûté plus cher, mais Martinez a quand même rappelé beaucoup de monde. surpris par ses frais de transfert élevés à l’époque. “Beaucoup de gens disaient à l’époque que 40 millions d’euros pour un milieu de terrain défensif représentaient beaucoup d’argent”, a-t-il expliqué.

Photo de Boris Streubel / .

La boucle est bouclée, son passage au Bayern touche à sa fin et il pourra soulever la Meisterschale une dernière fois avant de quitter Munich. Comme le veut la tradition, il y aura certainement une pléthore de Paulaner Weißbierdusches, mais malheureusement, ce sera devant zéro spectateur à l’Allianz Arena, car les fans ne sont toujours pas autorisés à revenir. Les taux d’infection en Bavière sont toujours jugés trop élevés. élevé pour que les fans puissent revenir.

Pour Martinez, il sera doux-amer de s’incliner devant un stade vide. «Ce sera un adieu étrange car je voudrais dire au revoir aux supporters dans un stade plein. Ne pas pouvoir dire au revoir est amer et triste », a déclaré Martinez. Pourtant, il a dit que son mandat au Bayern était un honneur. “Ce fut un honneur pour moi, je serai toujours le plus grand fan du FC Bayern”, s’est-il exclamé.

Danke fur alles, Javi – de nous tous à BFW!

Photo par Mateo Villalba / Quality Sport Images / .