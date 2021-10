Javi Martínez renouvelle à Osasuna jusqu’en 2026

11/10/2021 à 18:52 CEST

Osasuna a annoncé la prolongation du contrat de Javi Martínez jusqu’au 31 juin 2026. Le l’équipe de jeunes de 21 se renouvelle comme ça pendant encore quatre saisons et la clause résolutoire sera de 25 millions d’euros.

Ce n’est pas la première saison de Javi Martínez sous le commandement de Jagoba Arrasate, mais c’est le règlement définitif de l’équipe première. En ce début de championnat, il a joué des minutes dans six des huit matchs disputés à ce jour, même décisifs, comme cela s’est produit lors du match contre Majorque lorsqu’il a marqué 3-2, le but qui a donné la victoire à l’équipe navarraise.

Celui de Soria a fait preuve de patience et le fan de rojillo profite d’un milieu de terrain qui allie physique, qualité et aussi arrivée dans la surface, « un footballeur de sa carrière qui est une pierre angulaire du présent et de l’avenir de son projet sportif », explique Osasuna dans la communication officielle.