Javi Martinez signe avec le Qatar SC

La légende du Bayern Munich et ancien élève Javi Martinez a signé un contrat d’un an avec le Qatar SC dans la nation éponyme du désert. Le club a rendu la signature publique plus tôt dans la journée via les réseaux sociaux.

Le Qatar Sports Club recrute le joueur espagnol Javi Martinez pour soutenir les rangs du club pour la saison prochaine.

Javi a simultanément publié un bref clip en anglais pour saluer ses « amis du Qatar Sports » et a promis de les voir bientôt :

Ce sera une nouvelle aventure pour Javi, qui était auparavant lié à son club d’origine en Espagne, l’Athletic Bilbao.

Le Qatar SC a terminé à la sixième place la saison dernière de la Qatar Stars League, à 28 points d’Al Sadd (60), qui est entraîné par Xavi (Martinez) de Barcelone. Javi sera entraîné la saison prochaine par le Brésilien Ze Ricardo, que le Qatar SC a embauché avec un contrat de deux ans en juin dernier.

Bonne chance la saison prochaine, Javi, et nous nous reverrons peut-être… à Doha !