Javi Martínez signe avec le Qatar SC

07/07/2021 à 21:53 CEST

L’international espagnol Javi Martinez, qui a joué au cours des dernières saisons pour le Bayern Munich allemand, a apposé sa signature ce mercredi en tant que nouveau joueur du Qatar SC pour la prochaine campagne.

Le footballeur de 32 ans originaire d’Estella (Navarre) est venu d’Osasuna Promesas à l’Athletic Club, où il a joué jusqu’en 2012, date à laquelle il est parti pour le Bayern Munich.

Au cours de sa carrière, Il a remporté neuf Bundesligas, cinq Coupes d’Allemagne, quatre Supercoupes, deux Ligues des champions, deux Supercoupes continentales et deux Coupes du monde des clubs, et avec l’équipe espagnole, dans laquelle il a disputé 18 matchs, il a remporté la Coupe du monde 2010 et la Coupe d’Europe 2012.. Il a également remporté les U19 européens en 2007 et les U21 en 2011.

Désormais, il entame une nouvelle étape dans le club qatari, sixième la saison dernière, à trois points de son entrée en barrages pour disputer la Ligue des champions asiatique.