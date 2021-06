Javi Puado, une dent sucrée sucrée

01/06/2021 à 17:14 CEST

Jonathan Moreno

Il est sur toutes les lèvres et l’Europe commence à le tirer au sort. Lui, pour le moment, ne pense qu’au bleu et blanc. Il vous reste une saison sur votre contrat et ce n’est pas le moment de faire vos valises. D’autant plus avec la montée en bouche et concentré sur l’Europe des moins de 21 ans, où, une fois de plus, il a laissé sa marque avec un doublé qui a qualifié l’Espagne pour les demi-finales. “Il me reste encore un an de contrat et comme je l’ai toujours dit, l’Espanyol est ma maison, mais la saison est terminée et maintenant je me concentre sur l’obtention du Championnat d’Europe. L’année prochaine pour voir ce qui se passe& rdquor;, a déclaré le footballeur.

Javi Puado s’impose comme l’un des futurs attaquants du football espagnol. Sa polyvalence, capable d’agir sur tous les flancs d’attaque, sa puissance physique et son talent devant le but en font une pièce convoitée. Et l’Espanyol ajoutera le reste pour le garder dans son équipe. Ça ne sera pas facile. Si un accord n’est pas trouvé, une éventuelle sortie concertée, à la manière de Marc Roca, ne doit pas être exclue pour oxygéner les caisses du Stade RCDE.

Ambitieux de nature, l’équipe des jeunes veut un projet gagnant à moyen terme et espère que le club est dans le coup. Pour l’instant, comme nous l’avons dit, il remplira son obligation, bien qu’il y ait des chants de sirènes d’Espagne et d’Angleterre, comme il l’a lui-même confirmé dans une interview dans ‘El Larguero’. “La Premier League est toujours une bonne option, mais je suis chez moi et très heureux à l’Espanyol avec un an de contrat à venir& rdquor;, affirma la perruche ‘9’. Le Real Betis insiste sur son incorporation.

Chiffres pour ‘crack’

La performance de Javi Puado a rayé l’excellence. Il a été difficile pour l’équipe de jeunes de gagner la confiance de l’exigeant Vicente Moreno en début de saison. Jusqu’à la mi-décembre, il n’a pas réussi à faire un trou régulier dans le onze valencien. Depuis lors, personne n’a contesté la propriété. Buts, assistance et dilapidation de l’Espanyolismo par tous les pores de sa peau, Puado a été l’un des architectes du retour à Primera.

Puado a participé à 36 des 42 matches que l’Espanyol a disputés dans la catégorie argent, dont 28 en tant que titulaire, ajoutant un total de 2420 minutes sur le terrain de jeu. Pendant ce temps, l’attaquant a marqué douze buts et distribué huit passes, atteignant ses meilleurs records depuis qu’il était professionnel. Lors de son affectation à Saragosse, il a marqué quatre buts et cinq passes en 1696 minutes.