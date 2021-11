Javid a critiqué la pénurie de personnel soignant « négligée » – « Pas seulement à propos des conducteurs de poids lourds » | Royaume-Uni | Nouvelles

Un organe représentatif des soins a accusé le gouvernement de se concentrer davantage sur le manque de chauffeurs de poids lourds et la pénurie de travailleurs de la vente au détail que dans le secteur des soins.

Cela survient alors que les offres d’emploi dans les domaines de la santé et des services sociaux ont stagné au cours des trois dernières années, ont révélé des chiffres récents de l’ONS.

Un chef de soins a déclaré à l’Express qu’ils ne s’attendaient à ce que le nombre de postes vacants dans le secteur augmente à la suite de l’obligation pour les travailleurs des maisons de soins de se faire vacciner contre le coronavirus qui est entrée en vigueur jeudi – ce que beaucoup craignent de conduire à des licenciements massifs.

Ceci, ainsi que les pénuries dans le secteur, semblent mettre à rude épreuve le NHS alors qu’il entame son deuxième hiver face à Covid-19.

Au 15 octobre, les chiffres de l’ONS révélaient que le volume des offres d’emploi en ligne était passé à 143% de la moyenne de février 2020.

La restauration et l’hôtellerie, ainsi que les emplois en gros et au détail ont connu les plus fortes augmentations de nouveaux postes vacants en 2021, après des baisses massives en 2020 alors que la pandémie de coronavirus a frappé.

Cependant, les offres d’emploi dans le domaine de la santé et des services sociaux oscillent autour de cette moyenne de février 2020 depuis 2019, l’ONS notant avec les statistiques qu’« à partir d’avril 2020, il s’est de plus en plus éloigné des données sur les postes vacants ».

Ceci malgré un rapport de la Chambre des communes notant en janvier 2020 – avant que la pandémie ne frappe – qu’il y avait une pénurie de 100 000 équivalents temps plein dans le seul NHS England, et environ 122 000 postes vacants dans les services sociaux pour adultes.

À l’époque, cela équivalait à un taux d’inoccupation de 8 %, contre moins de 3 % pour le reste de l’économie britannique. Un rapport publié le 20 octobre par Care England a révélé que la pandémie avait augmenté le taux de vacance des maisons de soins de 3%.

« Cette augmentation représente un peu plus de 3 000 personnes », a-t-il noté.

Care England a écrit qu’il était « très préoccupant » qu’en dépit d’un taux de vacance aussi élevé, « le gouvernement central soit jusqu’à présent resté largement muet face à nos préoccupations.

« Plus récemment, le secteur des poids lourds et de la vente au détail a reçu une aide et une attention importantes face à leur pénurie de main-d’œuvre, tandis que les soins ont continué à être négligés. »

Sans une main-d’œuvre solide, a-t-il déclaré, «le NHS souffrira», car les lits d’hôpitaux ne peuvent pas être libérés pour réduire l’arriéré.

Nadra Ahmed OBE, présidente de la National Care Association, a déclaré à l’Express: « Je suppose que les chiffres augmenteront régulièrement au cours de l’année prochaine, alors que l’impact des vaccinations obligatoires se fait sentir. »

Un porte-parole de Care England a ajouté que les postes vacants n’avaient pas augmenté de manière significative car « la demande était tout aussi importante avant la pandémie ».

Il y aura « presque certainement une légère hausse » après l’entrée en vigueur des vaccins obligatoires Covid-19 pour les travailleurs des maisons de soins, ont-ils prévu.

À compter du 11 novembre, toute personne travaillant ou faisant du bénévolat dans une maison de soins doit être entièrement vaccinée contre le coronavirus, conformément aux réglementations gouvernementales présentées plus tôt cette année dans le cadre des efforts visant à protéger les personnes vulnérables contre le virus.

On pense que la pénurie croissante de personnel aura non seulement un impact sur le NHS, mais également sur les patients.

Selon le rapport de Care England, 69 % des prestataires de soins membres pensaient que la crise de la main-d’œuvre avait un impact sur la qualité des soins qu’ils étaient en mesure d’offrir.

Pendant ce temps, tous les répondants ont déclaré qu’ils avaient du mal à recruter, 88 % déclarant qu’il leur était difficile de retenir le personnel.

Dans son dernier rapport sur l’état de la santé et des services sociaux en Angleterre, la Care Quality Commission (CQC) a confirmé que le personnel soignant partait pour des emplois mieux rémunérés dans le commerce de détail et l’hôtellerie, et n’était pas en mesure de recruter des remplaçants.

Rien qu’en Angleterre, le nombre de postes vacants non pourvus est passé de 6 % en avril à plus de 10 % en septembre.

Care England a déclaré que même avant la pandémie, cette hémorragie de personnel était due à « des taux de rémunération plus bas que dans d’autres secteurs » et « des horaires plus faciles et de meilleures conditions de travail dans d’autres secteurs », ainsi que la « perception du public ».

Non seulement les vaccins obligatoires ont-ils exacerbé la situation, ont-ils déclaré, mais l’épuisement professionnel dû à la pandémie a contribué aux problèmes de rétention.

« Un taux de rotation élevé conduit à une utilisation accrue du personnel des agences par les prestataires de soins », a noté Care England, ajoutant: « le personnel des agences, quelle que soit sa qualité, ne remplace pas les membres connus de l’équipe, car la clé pour assurer la sécurité et fournir des soins satisfaisants à ceux qui ont des besoins spécialisés est la familiarité et la confiance.

« La rétention du personnel est importante car elle conduira à une main-d’œuvre plus qualifiée. »

Le 21 octobre, le gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 162,5 millions de livres sterling pour augmenter la main-d’œuvre des services sociaux pour adultes.

Le CQC a salué les fonds, mais a averti qu’« ils doivent être utilisés pour permettre de nouvelles méthodes de travail qui reconnaissent l’interdépendance de tous les milieux de santé et de soins, pas seulement pour soutenir les approches existantes et pour répondre à la demande de soins actifs ».

Le porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Notre message est clair : les vaccins sauvent des vies et bien que le personnel et les résidents des maisons de soins aient été priorisés et que la majorité soient désormais vaccinés, il est de notre responsabilité de faire tout notre possible pour protéger les personnes vulnérables. .

«Nous avons consulté et travaillé en étroite collaboration avec le secteur pour encourager l’adoption du vaccin avant la date limite. Depuis l’annonce de la consultation, l’absorption de la première dose parmi le personnel des foyers de soins est passée de 80 % à 94 %.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et les prestataires de soins pour garantir qu’il y aura toujours suffisamment de personnel doté des compétences requises pour fournir des soins de haute qualité. »