Javid s’apprête à s’adresser aux députés dans l’espoir d’une levée rapide des restrictions de Covid

ajid Javid devrait faire sa première déclaration à la Chambre des communes depuis qu’il a rejoint le Cabinet alors que les députés sceptiques au verrouillage espèrent qu’il rompra avec l’approche de son prédécesseur et fera pression pour une levée rapide des restrictions de Covid-19.

M. Hancock est devenu impopulaire auprès de certains députés conservateurs qui pensaient qu’il était un obstacle à l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus.

Comme lundi marque une semaine avant le 5 juillet, le point médian de l’extension des mesures et le premier point auquel les restrictions restantes pourraient être levées, M. Javid devrait retourner dans la boîte d’expédition des Communes pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions de chancelier en février de l’année dernière, après s’être fait dire qu’il devait licencier tous ses conseillers s’il voulait garder son emploi.

Bien qu’il ne soit pas prévu qu’il mette fin à ce qui reste du verrouillage avant le 19 juillet, il serait convaincu que les mesures ne s’étendront pas au-delà de cette date.

Les ministres ont promis de donner un préavis d’une semaine à tout changement de restrictions.

M. Javid est considéré comme faisant davantage partie du camp dit des « faucons » de l’opinion du Cabinet sur l’approche du coronavirus, aux côtés du chancelier Rishi Sunak.

Dans une interview refaite en mai de l’année dernière avec Sky News, il a exprimé ses inquiétudes concernant les longs blocages et leur impact sur l’économie.

En revanche, M. Hancock avait été considéré comme une “colombe”, qui a demandé des restrictions plus strictes.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche si le parti travailliste soutiendrait tout changement d’approche sous le nouveau secrétaire à la Santé, le leader Sir Keir Starmer a déclaré: “Ce que nous avons déjà vu aujourd’hui, c’est de la confusion, car le nouveau secrétaire à la Santé a déclaré qu’il voulait s’ouvrir en tant Aussi vite que possible. Le gouvernement a maintenant riposté là-dessus.

Contrastant les commentaires de M. Javid aux journalistes avec une déclaration similaire publiée en son nom par son nouveau département, mais en omettant la clause “le plus tôt et le plus rapidement possible”, Sir Keir a déclaré: “Je ne pense pas que cela inspire confiance que déjà dans la journée un, il y a eu le secrétaire à la Santé qui a déclaré sa position ce matin, puis le gouvernement a répliqué dessus. »

En plus de la pandémie, M. Javid a une myriade de problèmes à résoudre, tels que les réformes à venir du NHS, l’arriéré de traitement auquel les patients sont confrontés et un plan de soins sociaux attendu de longue date.

Il sera également confronté à des questions sur la rémunération du NHS et l’épuisement du personnel, alors que le président du conseil de la British Medical Association (BMA), le Dr Chaand Nagpaul, a averti qu’il faisait face à un “baptême du feu”.

M. Javid a déclaré qu’il était conscient de “l’énorme responsabilité” du travail.

Le retour de l’ancien chancelier et ministre de l’Intérieur au plus haut niveau de la politique après 16 mois est intervenu après que la pression exercée sur le baiser de M. Hancock avec l’assistante Gina Coladangelo révélée dans des images divulguées à l’intérieur de son bureau ministériel, est devenue trop pour le député de West Suffolk, qui a remis son démission à Boris Johnson samedi.

Les rapports suggèrent que M. Hancock a été mis au courant des images jeudi soir et il s’est excusé vendredi après sa publication mais n’a pas immédiatement démissionné.

Le numéro 10 a déclaré que le Premier ministre considérait l’affaire close à la suite des excuses de M. Hancock, mais la pression a augmenté tout au long de la journée et jusqu’à samedi, et les députés conservateurs ont commencé à demander le départ de M. Hancock.

Samedi peu après 18 heures, M. Hancock a déclaré qu’il avait été voir M. Johnson pour présenter sa démission, car sa vie personnelle menaçait de détourner l’attention de l’effort pandémique.

Moins de deux heures plus tard, M. Javid a été confirmé dans le poste.

Mais le parti travailliste a déclaré que des questions subsistaient sur un certain nombre de problèmes, notamment comment Mme Coladangelo – une amie de M. Hancock à l’université – a été embauchée en tant que conseillère non rémunérée, puis à un poste de 15 000 £ au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) et délivré avec un laissez-passer parlementaire.

Il a été signalé que Mme Coladangelo quitterait également son rôle de DHSC.

Sir Keir a déclaré : « De toute évidence, il reste encore d’énormes questions à répondre. Si quelqu’un pense que la démission de Matt Hancock est la fin du problème, je pense qu’il se trompe et je pense que le nouveau secrétaire à la Santé et le Premier ministre ont maintenant de sérieuses questions à répondre sur la vidéosurveillance, sur l’accès, les laissez-passer, les contrats, etc…

“Donc, la démission est loin d’être la fin de l’affaire.”