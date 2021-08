Javier Báez a commis un bizutage en courant les bases

Le Campocoto Javier Baez fait une recrue exécutant les bases dans le MLB contre les Giants de San Francisco.

A travers le match des Giants de San Francisco et des Mets de New York, Javier Baezil courait au deuxième but et ne savait pas comment lire un coup sûr de Jonathan Villar qui a atterri sur le gant de Mike Yastrzemki.

Javier Baez il a continué à courir en troisième et a été éliminé, gâchant ce qui pourrait être une opportunité de marquer pour les Mets ou en passant à la troisième avec un piétinement et une course. Ce n’est pas nouveau pour lui de commettre ces erreurs lors de l’exécution des bases, mais il parvient parfois à tromper les défenseurs dans un avantage. Cependant, ces erreurs ne peuvent pas se produire chez un joueur qui joue professionnellement depuis 2011.

Javy Baez se trompe à nouveau 😬 pic.twitter.com/Qai0edsvxP – Erreurs MLB (@mlberrors) 26 août 2021

Au même moment, Javy Báez a eu un problème similaire avec le manager Dave Ross des Cubs de Chicago en raison d’un mauvais point de base qu’il a exécuté au début de la saison, ils l’ont sorti du jeu et sont entrés dans la grotte quelque peu en colère contre ce que s’était passé. .