Javier Báez a parlé de rester avec les Mets à long terme

Le portoricain du Mets de New York, Javier Baez, a parlé d’être à long terme avec sa nouvelle équipe dans le Grandes ligues (MLB).

Par le biais d’une conférence de presse avant le match contre les Reds de Cincinnati, Javier Baez rompit le silence et parla de passer beaucoup de temps dans la Grandes ligues avec les Mets de New York, où il a tout laissé, il laisse à l’avenir.

Le nouveau joueur de la Mets Pour l’instant, il veut rejoindre l’équipe et la ville, donc sa priorité pour l’instant est une autre avec la nouvelle organisation qu’il défendra au baseball depuis le MLB.

“On verra. Nous allons voir ce qui se passe. On verra comment tout se passe. Évidemment, j’essaie d’apprendre à connaître les gars et d’être aussi proche que possible », a-t-il déclaré. Javier Baez.