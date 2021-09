Javier Báez a parlé de son avenir avec les Mets après l’élimination

Sans aucun doute le Portoricain Javier Baez a été une star dans le champ intérieur de la Mets de New York depuis son changement ; le meilleur joueur offensif de la seconde moitié du MLB 2021.

Depuis qu’il est arrivé au Mets À la date limite des échanges du 30 juillet, Baez a eu un impact sur presque toutes les facettes du jeu. Et après un démarrage lent, mélangé à une brève saison en IL en raison de spasmes au dos, la batte de Baez a été brûlante, coupant .303 / .377 / .538 avec un .914 OPS, neuf circuits et 20 points produits en 41 matchs.

Bien qu’il soit connu comme un échangiste libre, Javier Báez a fait preuve d’une meilleure discipline au marbre, marquant 12 buts sur balles avec le Met, contre 15 pour les Cubs en 91 matchs cette saison.

Avec la fin de la saison 2021, Baez deviendra un agent libre cet hiver, et les Mets pourraient ne pas le laisser sortir.

En fait, Baez a clairement indiqué qu’il était également prêt à rester à New York sur le long terme.

«Quand j’étais à Chicago, je n’ai jamais pensé qu’ils allaient me changer. Je n’ai jamais pensé que j’étais avec une autre organisation », a déclaré Báez. « Et après que je sois venu ici, les choses ont été différentes, mais en même temps bonnes.

“J’ai l’impression que j’en avais besoin pour apprendre à me connaître un peu plus et travailler un peu plus dur.”

Un aspect supplémentaire qui a aidé Baez à se sentir plus à l’aise dans sa nouvelle situation vient de l’amitié étroite qu’il entretient avec son partenaire de double jeu, Francisco Lindor.

“De toute évidence, Frankie veut que je reste”, a déclaré Baez. “Il veut s’assurer qu’ils font une offre si possible, et voir ce qui se passe pendant l’intersaison.”

Selon Báez, Lindor l’a poussé à rester. Lindor et le propriétaire des Mets, Steve Cohen, ont noué une relation étroite et ce n’est un secret pour personne à ce stade que Lindor a son oreille. Il a également joué un rôle important dans l’échange des Mets contre Baez initialement à la date limite.

Baez est l’un des nombreux agents libres talentueux sur le marché cet hiver. Et comme il l’a dit plus tôt, il n’envisagera de signer quelque part pour jouer en deuxième base que si cela signifie qu’il peut jouer aux côtés de Lindor.

Eh bien, ce rêve est devenu réalité depuis le retour de Lindor d’IL fin août. Et avec la décision imminente de Baez, ce partenariat à court terme a le potentiel d’évoluer vers une relation à long terme, car le contrat de 341 millions de dollars de Lindor sur 10 ans débutera la saison prochaine.

“Je pense que Lindor et moi sommes plus proches que KB [Kris Bryant] et [Anthony] Rizzo », a déclaré Baez à propos de ses deux anciens coéquipiers des Cubs. « C’est quelque chose de vraiment spécial ici. … J’adorerais rester ici et jouer avec [Lindor] “.

Avoir Baez et Lindor donne aux Mets l’un des meilleurs champs intermédiaires du baseball. Et Baez pense certainement qu’ils sont numéro un dans le jeu.

« Et nous n’avons pas très bien joué en tant que milieu de terrain ; Nous pouvons faire beaucoup mieux », a ajouté Báez. «Mais nous sommes ici depuis deux mois. Si ça va être une année entière, ou 10 ans. évidemment, nous allons obtenir ces paramètres pour cliquer et être [sincronizados] “.

Bien qu’il ait été supposé que les Cubs pourraient vouloir ramener Baez, le joueur de 28 ans comprend sa situation actuelle d’être en reconstruction.

“Cela dépend de votre plan”, a-t-il déclaré. “Pour le moment, je pense qu’ils doivent reconstruire et redémarrer avec un nouveau système et de nouveaux joueurs.”

Alors que Baez est conscient du fait qu’il aura de nombreuses options sur le marché libre, il aime son séjour à New York, ainsi que jouer avec Lindor.

Plus important encore, il croit également qu’il peut gagner ici, car cette équipe actuelle des Mets lui rappelle l’équipe de championnat des Cubs dans laquelle il était avant de remporter les World Series 2016.

“Cette équipe veut gagner autant que nous l’avons fait en 16”, a déclaré Baez. « Je vous promets qu’ils vont gagner. Ils vont gagner bientôt, que je sois là ou pas.