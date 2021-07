Javier Baez débrayage avec perreo contre Amir Garrett et bat flip

in

Le boricua Javier Baez Je me venge d’Amir Garrett, avec le même qui a failli combattre plus tôt dans la saison dans le MLB faisant de lui un perreo historique.

Plus tôt dans la saison, Amir Garrett a été suspendu pour plusieurs matchs après avoir battu Javier Baez avec style et fait se vider les bancs des Cubs de Chicago et des Reds de Cincinnati.

Depuis lors, personne ne s’était retrouvé face à face dans le MLB.

Le moment est venu où les Cubs et les Reds étaient à égalité 5-5 au neuvième et les Cubs avaient besoin d’un coup sûr pour gagner le match, c’est à ce moment-là que Javier Baez est arrivé comme frappeur de pincement.

Javier Baez Il a tiré une superbe ligne pour assommer les Reds de Cincinnati et Amir Garrett, mais son incroyable, inédit, a volé toute l’attention. Baez a utilisé sa batte comme balai et a dit quelques mots à son nouveau rival dans le MLB.

Javy Baez s’en va et gazouille Amir Garrett pic.twitter.com/9c3ComtzLs – Baseball Bros (@BaseballBros) 27 juillet 2021

Baez Il pourrait avoir ses jours comptés dans l’organisation des Cubs de Chicago, avant ce match, il a dit que son cœur sera toujours à Chicago, quoi qu’il arrive. L’équipe et son agent n’ont pas pu obtenir une prolongation de contrat et il se dirigera vers l’agence libre une fois cette saison terminée.