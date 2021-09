Javier Báez et Marcus Stroman font un jeu brillant pour éliminer Juan Soto

in

Coéquipiers Javier Báez et Marcus Stroman de Los Mets L’équipe de New York a fait un jeu brillant pour mettre Juan Soto sur les bases et récompenser une erreur défensive de Jonathan Villar sur le MLB.

À travers le match des Nationals de Washington contre. Mets Pour New York, Marcus Stroman a marché Soto, puis est venu Josh Bell qui a éliminé le deuxième but Javier Baez pour doubler avec Jonathan Villar.

Cependant, Villar n’a pas pu attraper le ballon et Juan Soto en a profité pour tenter d’atteindre la troisième place. Javier Báez a aidé Marcus Stroman avec une précision brillante pour éliminer Juan Soto de la circulation, effaçant l’erreur de Jonathan Villar et en ajoutant un de plus dans la manche.

.@STR0 laissant le coeur au sol. # LosMets | #LGM pic.twitter.com/a0Ji4jXNHr – Mets de New York (@LosMets) 4 septembre 2021

Dans ce même match, le Portoricain Javier Báez a tiré son 27e circuit de la saison pour atteindre 74 points produits.

406 pieds ! ?? Le Magicien a disparu cette balle. #CoquíPower pic.twitter.com/kdjxCCQYjw – MLB Porto Rico (@MLBPuertoRico) 4 septembre 2021

Baez et Stroman sont deux des joueurs les plus électriques de la MLB ; Ils sont un favori des fans pour leur merveilleux jeu de gants. Notamment, Stroman est un ancien vainqueur du Golden League de la Ligue nationale.

Soto était certes très astucieux, mais le jeu de Stroman et le tir de Baez étaient bien meilleurs.