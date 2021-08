Javier Báez fait ses débuts avec les Mets en tant que quatrième frappeur et à son poste d’origine

in

Javier Baez, Vous connaissez déjà le rôle avec lequel vous débuterez avec le Mets de New York dans la saison 2021 actuelle du Grandes ligues (MLB), ceci jusqu’au match de ce soir contre les Reds de Cincinnati.

Javier Baez est venu par le changement de la Mets et ce samedi, il fera ses débuts avec sa nouvelle équipe dans le Grandes ligues, lorsqu’ils affrontent les Reds de Cincinnati au Citi Field de New York, où le manager Luis Rojas lui a confié le rôle à jouer lors de son premier match avec cette organisation.

Le boricua Baez fera ses débuts avec le Mets comme quatrième frappeur et arrêt-court, sa position habituelle dans le MLB et avec lequel il a remporté le Golden Glove lors de la saison 2020 et où il sera sûrement pendant que son compatriote Francisco Lindor revient à l’action.

Voici le rapport :

Javier Báez commencera à l'arrêt-court et au nettoyage des chauves-souris pour les Mets ce soir.

De plus, le nouveau joueur de la Mets Il portera le numéro 23 sur son dos, étant le numéro qu’il défend avec l’organisation du Queens dans ce nouveau défi de sa carrière de professionnel dans le baseball de Las Vegas. Grandes ligues.

Ici en train de faire du BP :

Javy Baez fait ses premiers pas avec les Mets…

@javy23baez portera 2️⃣3️⃣.

Javier Baez atteint le Mets avec 22 circuits, 83 coups sûrs, 65 points produits, 13 buts volés et une moyenne de .248, des chiffres qu’il cherchera à développer avec sa nouvelle équipe dans le MLB à partir de ce samedi quand il fait ses débuts.