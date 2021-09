Javier Báez sur le point de marquer deux saisons de 30 circuits

in

L’arrêt-court du Mets de New York, Javier Baez, a frappé un énorme coup pour donner l’avantage à son équipe et atteindre 29 circuits cette saison du Ligue majeure de baseball – MLB.

Dans le match entre les Mets de New York et les Marlins de la Floride, il a frappé son 29e circuit de cette saison MLB et est sur un seul coup sûr aux quatre coins pour atteindre sa deuxième saison avec 30 circuits.

Au sommet du troisième épisode, Báez a frappé un coup puissant dans le champ central qui, depuis qu’il est sorti du pieu du Portoricain, a eu un coup de circuit et a ainsi ajouté un point de plus au tableau de bord et a partiellement battu les Marlins 2-0 .

Javier Baez – Mets de New York (29) pic.twitter.com/KR7TjHrOVw – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 9 septembre 2021

Sur un compte de 1-1 et face aux expéditions du Vénézuélien-péruvien Jesús Luzardo, “El Mago” a puni la courbe de 82,9 MPH et l’a fait traverser le champ central du Loan Depot Park de Miami à une distance de 390 pieds.

Avec ce circuit, Javier Báez atteint 29 circuits dans la saison actuelle de la MLB, se plaçant à un circuit d’imiter sa marque d’une saison avec 30 circuits qu’il a obtenus en 2018 lorsqu’il portait l’uniforme des Cubs.

Le Portoricain a montré sa puissance défensive et offensive depuis son arrivée dans un changement des Cubs et jusqu’aux moments avec l’uniforme des Mets, il a 99 au bâton, enchaînant 27 coups sûrs dont 6 doubles, marquant 20 points et conduisant 13 pour une moyenne au bâton de 0,273. Pendant la saison actuelle de la Ligue majeure de baseball, Javier Báez laisse une ligne offensive de .253 / .301 / .799