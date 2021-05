Javier Baez vient d’avoir l’un des jeux de baserunning les plus incroyables que j’ai jamais vu ⋆ .

L’arrêt-court des Cubs de Chicago, Javier Baez, est connu pour certains jeux fous sur le terrain et sur les sentiers de base. Mais ce qu’il a fait contre les Pirates jeudi après-midi était peut-être l’un de ses travaux les plus fous à ce jour.

«El Mago» a frappé un ballon au sol au premier but avec 2 retraits et un coureur au troisième. Il a ensuite couru vers le marbre, le joueur de premier but l’a suivi, puis (comme une tête d’os) a essayé de jeter Wilson Contreras au marbre. Contreras a battu le marqueur et Javy a réussi à battre le lancer au premier rang du receveur.

Si cette description n’a pas de sens pour vous, je suis désolé. Mais vous aurez peut-être juste besoin de voir toute la pièce par vous-même.

Javier Báez.

El Mago.

Le magicien. pic.twitter.com/yZX7HgUFCU – Chicago Cubs (@Cubs) 27 mai 2021

Je veux dire, bien sûr. Javier Baez est fou. Mais qu’est-ce que les pirates font là-bas? Tout ce que le joueur de premier but Will Craig avait à faire était de se relever et de marcher sur le sac. Au lieu de cela, il a décidé de chasser Baez, puis de le jeter à la maison quand il avait la force là-bas pour lui tout le temps.

Néanmoins, les Cubs roulent en ce moment. Et tout semble aller dans leur sens.

Ce sera une autre longue année pour les Pirates de Pittsburgh… nous verrons ce jeu pendant de nombreuses années à venir.

]]>

