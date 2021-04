Javier Bordalas: «Nous avons créé plus de chances»

L’entraîneur-chef de Getafe, Javier Bordalas, s’est entretenu avec la presse après le match nul 0-0 de son équipe avec le Real Madrid au stade Coliseum Alfonso Perez dimanche soir.

Bordalas a salué la performance de son équipe, qui a vu son équipe créer de multiples occasions.

«Avant et après le match, nous avons le sentiment que nous aurions pu gagner.» Dit Bordalas. «L’équipe a joué un super match, nous avons tiré quinze fois au but, nous avons créé plus d’occasions et ce n’était pas facile. Je pense que nous méritions quelque chose de plus je suis heureux, ils ont tout laissé, nous avons eu des moments de bon jeu, c’était audacieux, je les félicite, nous avons joué un match très complet.

Bordalas a également été interrogé sur les décisions de l’arbitre. Le Real Madrid a été durement refusé un but par Mariano Diaz pour une décision controversée de hors-jeu.

«Je ne l’ai pas vu», répondit Bordalas. «Je ne vais pas entrer dans les controverses. Le VAR est là pour cela et pour vous aider. Ils m’ont dit qu’il y avait eu une sanction pour Ángel et Ünal. S’il n’a pas été appelé, il ne l’a pas été. »