Javier Camarena, le meilleur chanteur de l’année – El Sol de México

Le chanteur Javier Camarena a été honoré par l’organisation International Opera Awards comme le meilleur chanteur masculin en 2021. Le ténor mexicain a été sélectionné parmi un groupe de finalistes distingués composé d’artistes internationaux tels que Carlos Álvarez, Stephen Gould, René Pape, George Petean et Russell Thomas.

L’institution International Opera Awards a été fondée en 2012 en tant que célébration annuelle de l’excellence de l’opéra dans le monde. Ses objectifs sont de rehausser le profil de l’opéra en tant que genre artistique, de reconnaître et de récompenser le succès de l’opéra et de générer des ressources pour offrir des bourses aux artistes émergents, y compris les chanteurs, les metteurs en scène, les chefs d’orchestre, les entraîneurs vocaux et les accompagnateurs.

Lors de la cérémonie de remise, qui s’est déroulée virtuellement, Maestro Camarena, connecté depuis la Suisse, a déclaré que “2020 a été une année terrible pour la culture et les arts. Avec pratiquement tous les opéras du monde fermés, notre activité s’est arrêtée. Aujourd’hui, je dédier ce prix à toute la communauté artistique qui est restée ferme et constante dans son engagement envers son travail, démontrant ainsi au monde entier que la musique et l’art sont essentiels à la santé de l’esprit humain. Merci pour cette reconnaissance Cela me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même à chaque étape où je peux me produire ».

Merci @TheOperaAwards pour cet honneur. Félicitations à tous mes collègues, théâtres, productions et tous les nominés et gagnants, j’admire et respecte chacun de vous.

Avec amour, ce prix va aussi à ma famille, base et moteur de ma carrière, amis et équipe de travail; https://t.co/dq2Ro1AhhL – Javier Camarena (@tenorjcamarena) 10 mai 2021

Il a également félicité ses collègues nominés et a exprimé son désir de les rencontrer prochainement, ainsi que leur public, lors d’un spectacle en direct.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Camarena participera le 12 mai à la présentation de la saison 2021/2022 au Gran Teatro del Liceu de Barcelone. Il interprétera une série d’airs populaires tels que «La donna è mobil,« Dies Bildnis ist bezaubernd schön »et« Si ritrovarla io giuro », ainsi que des duos de« Rigoletto »et« Cosí fan tutte ». diffusé sur Facebook Live à 19h00 en Espagne et à 12h00 dans le centre du Mexique.