Javier Camarena ouvrira la Saison des Grands Concerts en Espagne – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les retrouvailles de l’Auditorium de la ville espagnole de Saragosse avec sa traditionnelle Saison des Grands Concerts, deux ans après sa paralysie due à la pandémie, s’ouvriront en grand avec la présence le 17 janvier 2022 du ténor mexicain Javier Camarena, classé meilleur chanteur d’opéra en 2021 par l’organisation International Opera Awards.

Camarena commencera le programme de la salle Saragosse avec un concert sans abonnement dans lequel ce sera l’une des représentations qui suscitera le plus de passions, après son récital acclamé le 25 janvier à la Sala Mozart.

Le ténor mexicain a toujours exprimé son amour particulier pour l’acoustique de la salle Mozart depuis sa première intervention sur cette scène le 8 janvier 2019, qui a vendu les billets disponibles.

Après ces deux années de pause due à la paralysie des tournées des meilleurs orchestres internationaux en raison de la pandémie de COVID-19, le directeur de l’Auditorium, Miguel Ángel Tapia, et le directeur de Zaragoza Cultural, David Lozano, ont présenté la nouvelle saison avec un total de douze concerts, dont deux hors abonnement qui auront lieu de janvier à juin.

Dans la présentation, ils ont reconnu qu’il s’agit d’un programme spécial après l’arrêt dû à la crise sanitaire et parce qu’il fallait être dans des restrictions minimales pour faire un programme de ce niveau.

Outre Javier Camarena, le programme se distingue par la grande qualité des orchestres sélectionnés, parmi les meilleurs d’Europe, le lendemain 18 janvier, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg ouvrira le tour des grands orchestres, sous la direction du L’espagnol Gustavo Gimeno dans un concert où il dirigera la Symphonie en ré mineur de C. Franck, une œuvre profonde, avec de nombreuses couches et contrastes, et qui met en contact la forme cyclique française et la forme romantique allemande, avec de vastes influences de Wagner et Liszt.

La pianiste Beatrice Rana accompagnera le groupe dans la première partie du concert pour interpréter la célèbre Rhapsodie pour piano sur un thème de Paganini de Rachmaninov.

En février, il y aura les concerts de l’Orchestre Symphonique du Théâtre Mariinsky, le 3; l’Orchestre du Conservatoire Supérieur de Musique d’Aragon, le 14 ; et l’Orchestre de la Suisse Romande, le 23.

Al Ayre Español ouvrira le mois de mars, le 8, suivi par l’Orchestre symphonique de Radio Vienne, le 17 ; de recevoir au mois d’avril les Musiciens de Son Altesse et l’Amici Musicae Choir, le 4 et le London Philharmonia Orchestra le 20.

En mai, les concerts de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise et de l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg ont été programmés, les 11 et 24 respectivement.

La saison sera clôturée le 23 juin par l’Orquesta Reino de Aragón.