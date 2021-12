Javier Ceriani reçoit des avertissements et craint maintenant pour sa vie

Javier Ceriani reçoit des avertissements et craint désormais pour sa vie | INSTAGRAM

Tout a commencé par un message de Facebook, l’hôte de l’émission de divertissement populaire ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani Il a avoué qu’au début il n’était pas alarmé, pensant qu’il s’agissait d’un « haineux », mais les choses ont changé lorsqu’il a réalisé qu’il s’agissait de véritables avertissements.

Dans le programme le plus récent de Youtube, les deux chauffeurs parlaient de ce problème, d’abord consternés par la sécurité des réseaux sociaux, assurant que de nombreuses personnes ont annulé leur compte pour avoir exprimé ce qu’elles pensent et maintenant cette personne qui menace Javier continue simplement avec son compte actif et rien ne se passe.

Le présentateur nous a montré le des postes dans les captures d’écran et ils disent ce qui suit : « Les gens comme vous ne devraient pas avoir de vie, et c’est un avertissement, je m’en occupe. »

Et ce n’était qu’un des messages parmi toutes les choses que cet utilisateur du réseau social a réussi à envoyer directement au profil du conducteur, des messages forts qui révélaient la grande colère de certaines personnes pour leur façon d’aborder et d’exprimer les situations dans dit Spectacle.

Cette situation s’est produite la nuit dernière alors qu’il était à une fête, à son retour et à l’aube, encore plus de messages ont commencé à arriver, une situation qui a également consterné la conductrice Elisa Beristáin, à qui ils ont également envoyé leurs avertissements et ils ont également inclus son mari.



Gossip No Like rapporte que son chauffeur Javier Ceriani a reçu des avertissements sévères et craint désormais pour sa vie.

Les deux présentateurs prétendent savoir qui c’est, savoir qui est la personne derrière tout cela, assurant également qu’ils continueront à les déranger pour avoir dit des « vérités inconfortables », ce qu’ils ont également affirmé qu’ils n’arrêteraient pas de faire.

Javier Ceriani assure que ses avocats lui ont déjà demandé de signaler cette situation sur une ligne téléphonique spécifique pour ce type d’affaire, donc apparemment ils prendront des mesures en la matière et n’autoriseront pas ce type de situation à son encontre. pour affecter et effrayer leur partenaire Elisa, ils continueront leur travail et espèrent que « celui qui doit tomber tombera ».

Ils ont montré une vidéo dans laquelle Javier compose la ligne téléphonique de la police, une ligne entièrement en espagnol dédiée à ce type de situation. plainte.