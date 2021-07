Javier Clemente conseille Pedri sur les Jeux Olympiques

07/07/2021 à 18:40 CEST

Javier Clément, ancien sélectionneur espagnol et actuel sélectionneur de la Libye, est passé par les micros de A Diario de Radio Marca analyser la rencontre entre l’Espagne et l’Italie. Cette confrontation a certifié l’adieu de l’équipe dirigée par Luis Enrique après une séance de tirs au but angoissante au cours de laquelle Dani Olmo et Álvaro Morata n’ont pas réussi à matérialiser leurs tirs.

Clemente, de l’expérience que lui a donné d’avoir dirigé l’Espagne dans le passé, a analysé les clés de la rencontre. “Quand deux équipes sont très bonnes, une doit perdre. L’équipe a bien joué, peut-être manquait-elle de contrôle du ballon. En général, l’équipe avait de la continuité et de la force et avec les changements la même chose. Tout était très correct, ce qui se passe c’est que l’Italie est très bonne. Sa défense est très bonne. Mais on a eu 20 minutes là-bas qu’on a profité du minimum d’échec”.

L’Espagne a tenu tête à l’équipe de Roberto Mancini, réussissant à arracher le ballon à un milieu de terrain rempli de « joueurs » -Barella, Jorginho et Verratti-, mais le match s’est résolu lors des tirs au but. « Il faut avoir beaucoup de courage. Tu peux pas dire que demain tu vas tirer un penalty comme ça, parce que tu arrives à la fusillade et tu chies. C’est très difficile. “

L’une des grandes surprises du Championnat d’Europe a été le Barça Pedri, qui a assumé un rôle de premier plan avec seulement 18 ans. Cependant, Clemente a été prudent en parlant du milieu de terrain canarien. “C’est bien, un gamin qui a joué un européen à 18 ans c’est bien. C’est un garçon qui se fait aimer, et lui donner cette ligne de pouvoir est positif. Je pense qu’il a de très bonnes conditions de football, mais il lui manque encore un concept de jeu : il a peu d’achèvement. Il n’a pas encore atteint ces conditions. Dans deux ans, ce sera lui qui dirigera le jeu et le finira. »

En revanche, le sélectionneur libyen n’est pas satisfait de la participation de Pedri aux Jeux Olympiques. “Je pense qu’il y a un certain égoïsme dans sa décision. Quelque chose de similaire m’est arrivé avec Raúl González. Je ne l’ai pas mis parce que je ne pouvais pas jouer à tous les matchs, à son âge, vous ne pouvez pas. Plus que dans la médaille des Jeux Olympiques, il faut penser que ça ne casse pas. La vertu d’une bonne préparation est un bon repos.”